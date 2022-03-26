Украинский политик, журналист и публицист Сергей Лещенко в очередной раз обратился к украинцам и рассказал о новых фейках и пропаганду России.

Новый фейк, который вбросила российская пропаганда, касается смерти российского политика Владимира Жириновского. Сами русские никак не могли разобраться, умер Жириновский или все же нет.

— Пусть сами русские разбираются с этим фейком. Думаю, что Жириновский, который на сегодняшний день уже находится в достаточно не убедительном состоянии, своим решением остаться или уйти в мир иной, может побудить и российское руководство принять соответствующее решение, — сказал Лещенко.

Другой фейк касается преимущественно российского потребителя. Речь идет о количестве погибших российских военных на территории Украины. За месяц Россия никак не решалась указать реальную цифру.

— Сегодня, 25 марта Россия второй раз с начала войны обнародовала новую цифру погибших солдат. Они насчитали 1350 российских военных. Это их официальная информация. Тогда как Украина сообщает о 16 100 погибших россиянах. В этом случае можно лишь посочувствовать вдовам и матерям, которые вынуждены и дальше пребывать в неведении, — отметил Лещенко.

Еще один фейк, который вбрасывает российская государственная пропаганда о намерениях Польше аннексировать территорию Украины.

— Эту информацию они вкладывают в уста официального должностного лица министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил о якобы намерении Польши забрать территорию Западной Украины, — говорит Лещенко.

Лещенко добавляет, то, что говорит Лавров — не правда. Польша оказывает помощь Украине в таких сложных обстоятельствах, но никаких намерений забирать территории Украины не имеет.

Лещенко призвал украинцев сохранять спокойствие, включать критическое мышление и не доверять России, а доверять только официальной и проверенной информации.