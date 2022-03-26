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Факты / Украина / Общество

Российские военные не готовятся к наступлению на Киев — разведка

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
найманці РФ ("Л/ДНР")

Российские военные, которые сейчас находятся на окраинах Киева, похоже не готовятся к наземному наступлению на столицу.

Об этом сообщает разведка США.

Сейчас ситуация в Киеве и области стабильная и контролируемая ВСУ. Враг пытается возобновить наступление в районе Ирпеня, успеха его действия не имеют. На сегодня на Броварском и Бориспольском направления противник осуществляет перемещение и к наступлению не готов.

Разведка также сообщила, что город Макаров сейчас находится в серой зоне — он и не под оккупантами, и украинскими военными полностью не контролируемый.

Также сообщается о том, что российские военные не имеют никакого прогресса в своих атаках на Харьков. Украинские военные успешно сдерживают любые наземные атаки врага.

Разведка также сообщила, что за месяц войны Россия выпустила на территорию Украины 1250 ракет.

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Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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