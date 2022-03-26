В субботу, 26 марта, российские захватчики в очередной раз обстреляли исследовательскую ядерную подкритическую установку (ЯПУ) под названием Джерело нейтронів.

Как сообщили в Госатомрегулировании, оценить масштабы повреждений сейчас невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки.

– Обращаем внимание, что ЯПУ Джерело нейтронів, как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий, — говорится в сообщении.

Установка расположена на площадке Национального научного центра Харьковского физико-технического института в Харькове.

Напомним, что армия РФ уже не в первый раз атакует ядерный объект в Харькове. 10 марта Россия осуществила бомбардировку ЯПУ Джерело нейтронів, в результате чего установка была полностью обесточена.

В Госатомрегулировании сообщили, что до начала агрессии РФ ЯПУ Джерело нейтронів находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом.

После начала войны оперативным персоналом установка была переведена в глубокое подкритическое состояние.