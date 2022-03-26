Там уже отработали Bayraktar: Данилов о Нагорном Карабахе и командовании РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какая ситуация сейчас в Нагорном Карабахе, в том числе ожидать ли РФ открытия второго фронта.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение, хотя Азербайджан подчеркивает, что военные действия не возобновлялись. Была только одна перестрелка.

Для тех, кто не знает Нагорный Карабах – регион на Южном Кавказе. До 1990-х этот регион являлся частью Азербайджана. После войны в Карабахе еще 30 лет назад большая часть этих территорий контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. На этой территории проживают этнические армяне, поэтому за эту территорию воюют Азербайджан и Армения.

В 2020 году этот конфликт разгорелся с новой силой. Тогда произошла шестинедельная война, завершившаяся поражением для Армении. Боевые действия завершились прекращением огня при посредничестве России. В результате Азербайджан вернул контроль над своими южными районами, а также частью Нагорного Карабаха с городом Шушей (Шуши). Все это происходило при посредничестве РФ (Россия поддерживала Армению). С тех пор там находилось около 2 тыс. российских так называемых миротворцев.

Так вот этих миротворцев Россия пытается перебросить на войну в Украине.

— В непризнанной Нагорно-Карабахской республике было введено военное положение. Это произошло сегодня. Я могу сказать, что там действительно происходят события. Bayraktar в настоящее время утюжат орков на нашей земле, они отработали в Нагорном Карабахе. Там сегодня Армения обращается к РФ, чтобы та помогла ей войсками. Но они снимали войска, чтобы отправить в нашу страну. Это было на прошлой неделе. Мы отслеживали эти колонны, – отметил Данилов.

Он добавил, что та помощь, которая была обещана Армении и Нагорному Карабаху со стороны РФ, вряд ли появится.

Секретарь СНБО еще упомянул заявление Японии о военных учениях РФ в секторе обороны Курильских островов. Он подчеркнул, что там находится очень мало военных, потому что российское командование значительное количество вооружения и личного состава направило в Украину.

— Я пока не могу сказать, чем закончится эта ситуация. Однако если будут открываться вторые фронты для РФ, которые она сама искусственно создала эти годы, то они нам будут очень помогать, — заявил Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал, что в РФ сейчас проходят значительные волнения в высшем командовании ВС России. Большинство генералов заменяют другими.

Данилов подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за провала блицкрига в Украине и ликвидации ряда генералов РФ Вооруженными силами Украины.