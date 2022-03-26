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Факты / Украина / Общество

В Одесской области больше не будут выдавать мужчинам повестки на блокпостах

Юля Захарченко редактор ленты
В Одесской области больше не будут выдавать мужчинам повестки на блокпостах

Практику вручения повесток мужчинам на блокпостах пока не планируют продолжать до определенного вскоре периода.

По закону Украины, вручать повестки гражданам Украины могут в любых местах, а не дома или по месту работы. Если вы получили повестку, это не означает автоматическое зачисление в ряды Вооруженных сил Украины или других военных подразделений.

Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что таким образом в центрах комплектования и социальной поддержки проверяют и обновляют информацию о военнообязанных.

Уведомления вручаются должностными лицами районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. У них можно просить на проверку документы, отметил Братчук.

— Мужчина, получивший повестку, должен явиться в военкомат и стать там на учет. Ответственность за неявку в военкомат может быть как административной, так и уголовной, — подчеркнул он.

Братчук добавил, что решением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, практика вручения повесток на блокпостах пока не будет продлена до определенного в дальнейшем периода.

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Фото: УНИАН

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