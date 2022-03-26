В субботу, 26 марта, из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали все. За сутки удалось эвакуировать 5 208 человек.

Донецкая область:

из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте добрались 331 человек.

Также наконец-то удалось довезти в Запорожье мариупольцев, которых вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4 000 человек сейчас находятся в безопасности.

– Всего в колонне из Бердянска было 48 автобусов, которые предоставили города Запорожье, Днепр, Кропивницкий, к колонне по маршруту присоединились 5 автобусов с жителями населенных пунктов Бердянского района Запорожской области, – сообщила Верещук.

Машинами скорой помощи доставили в больницу в Запорожье два тяжело раненых ребенка и одного грудничка с пневмонией. Малышам из Мариуполя уже предоставляется вся необходимая помощь.

– Из-за блокировки автобусов на блокпосте в Васильевке, не могли проехать мариупольцы и на частном транспорте. На завтра будем договариваться о работе коридора только для личного транспорта, – добавила министер.

Верещук напомнила, что бесплатно дозаправить автомобили мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улице Мелитопольское шоссе, 87 Б. Для получения необходимой помощи и убежища в городе Бердянск мариупольцам необходимо обращаться в гуманитарные штабы.

Контакты гуманитарных штабов:

3-62-76, 3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29.

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0800-503-508

Киевская область:

из села Плесецкое в город Фастов, а также сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в город Белая Церковь были эвакуированы 289 человек

в город Фастов, а также в город Белая Церковь были эвакуированы 289 человек наконец-то удалось повторно добраться до города Бородянка, откуда сегодня эвакуировали в город Белая Церковь 62 человека.

Луганская область:

из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Горное и поселка Нижнее сегодня эвакуировали 526 человек.

В ходе эвакуации в указанные города было передано 80 тонн гуманитарной помощи (консервы, крупы, мука, мясо).