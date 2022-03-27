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Факты / Украина / Общество

Без медсправки: замена водительского удостоверения во время военного положения

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
водій вантажівки

Кабинет министров на период военного положения разрешил замену водительского удостоверения без предоставления медицинской справки.

Постановлением №360 от 25 марта 2022 года правительство установило, что на период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях заменить водительское удостоверение, или получить его в случае замены, потери или похищения можно без предоставления в территориальные органы по предоставлению сервисных услуг МВД соответствующей медицинской справки установленного образца.

Также в период военного положения сдавать практические экзамены по управлению транспортными средствами категорий А1, А и В1 можно исключительно на учебных площадках, а категории В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – исключительно в условиях дорожного движения по маршрутам, определенных территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД.

Кроме того, установлено, что:

  • управлять транспортными средствами категорий С, С1 можно лицам, имеющим водительские удостоверения категории В и навыки управления транспортными средствами соответствующей категории более трех лет в течение последнего времени, прошли переподготовку по практическому управлению транспортными средствами по установленным программам и сдали практический экзамен на право управления транспортными средствами С, С1;
  • обучение по практическому управлению транспортными средствами категорий С, С1 следует проводить не более пяти часов в день;
  • рабочие программы и планы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей (с учетом увеличения ежедневного количества часов обучения по практическому управлению для категорий С, С1) аккредитованными учреждениями и филиалами (другими обособленными подразделениями) с соответствующими территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД не требуется согласовывать.
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Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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