Кабинет министров на период военного положения разрешил замену водительского удостоверения без предоставления медицинской справки.

Постановлением №360 от 25 марта 2022 года правительство установило, что на период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях заменить водительское удостоверение, или получить его в случае замены, потери или похищения можно без предоставления в территориальные органы по предоставлению сервисных услуг МВД соответствующей медицинской справки установленного образца.

Также в период военного положения сдавать практические экзамены по управлению транспортными средствами категорий А1, А и В1 можно исключительно на учебных площадках, а категории В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – исключительно в условиях дорожного движения по маршрутам, определенных территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД.

Кроме того, установлено, что: