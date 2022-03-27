С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины люди массово начали убегать от войны. Европейские страны гостеприимно открыли двери для украинских беженцев и упростили все требования для пересечения границы и пребывания в ЕС.

Обо всем, что нужно знать беженцам из Украины, которые отправились в Грецию, узнавали Факты ICTV.

Как уехать из Украины в Грецию

Попасть в Грецию возможно через Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию. Это те страны, которые граничат с Украиной и помогают украинским беженцам.

Чтобы добраться до границы, вы можете воспользоваться собственным авто, автобусами, которые организуют волонтеры, или же поездом. Последний вариант является самым безопасным, особенно из горячих точек.

Укрзализныця организует эвакуационные поезда, расписание которых можно посмотреть на их Telegram-канале.

Уже на границе пропуск граждан осуществляется исключительно через контрольно-пропускные пункты Государственной пограничной службы Украины.

Чтобы пересечь границу, взрослым необходимо иметь при себе биометрический или небиометрический загранпаспорт гражданина Украины или внутренний паспорт гражданина Украины (старого или нового образца).

Если вы пересекаете границу с детьми, у вас должны быть их свидетельства о рождении.

Несовершеннолетние дети до 16 лет пересекают границу в сопровождении одного из родителей, причем разрешение другого родителя не требуется. Если вы выезжаете с животными, отдельное разрешение или документ не нужен.

После пересечения вам необходимо зайти в волонтерскую точку приема, которые есть на всех пунктах. Сообщите волонтерам, куда вы направляетесь, они скоординируют, куда двигаться дальше.

Добраться до Греции можно самолетом или транспортным средством.

Украинцы, имеющие биометрический паспорт гражданина Украины (нового образца), смогут въехать в Грецию через все контрольно-пропускные пункты (наземные и воздушные) с максимальной продолжительностью пребывания 90 дней.

(наземные и воздушные) с максимальной продолжительностью пребывания 90 дней. Если вы имеете паспорт старого образца, при себе должна быть виза (для въезда в Грецию или для транзита с максимальной продолжительностью пребывания 90 дней), чтобы осуществить пересечение через все контрольно-пропускные пункты.

(для въезда в Грецию или для транзита с максимальной продолжительностью пребывания 90 дней), чтобы осуществить пересечение через все контрольно-пропускные пункты. Если у вас нет проездных документов, заехать на территории Греции вы сможете только через контрольно-пропускной пункт Промахонас (граница с Болгарией).

На границе сотрудники Посольства Украины в Греции оформят вам специальный документ, который дает возможность находиться в стране 90 дней.

Если у вашего ребенка тоже нет проездных документов, в вашем паспорте сделают отметку с перечнем детей, которых вы сопровождаете.

К кому обращаться после пересечения границы

Если вы пересекли границу на пункте Промахонас, вам необходимо обратиться в офис Министерства миграции и убежища для временного размещения в Центре приема граждан Украины вблизи КПП Промахонас.

Там вам помогут и разместят в местах временного убежища. После размещения необходимо подать заявку на e-mail: ukraine@migration.gr.ua, отметив состав и возраст членов семьи, а также индивидуальные медицинские нужды.

На других пунктах пересечения границы вас встретят волонтеры и проинформируют о ваших следующих действиях. Вам необходимо будет обратиться в Министерство миграции Греции, где вам расскажут, как действовать дальше.

Как легализоваться в Греции

По прибытии в Грецию в течение 90 дней беженцу необходимо подать заявку на статус временной защиты.

В Греции украинцам лучше оформлять этот статус, чем статус беженца. Ведь беженец — лицо, не являющееся гражданином определенной страны.

А граждане, нуждающиеся во временной защите — иностранцы, которые массово искать убежища в другой стране.

Страны-члены ЕС решили активировать Директиву о временной защите. Это означает, что каждый, кто приезжает в Грецию из Украины, может получить защиту и разрешение на временное проживание.

Временная защита в Греции будет действовать в течение года. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в Миграционную службу Греции. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Чтобы узнать более подробно о процедуре предоставления защиты, обращайтесь по телефону (0030)2131629600 или на электронную почту: ukraine@migration.gov.gr.

После получения временной защиты вы будете иметь право на легальное проживание, трудоустройство и медицинское обслуживание.

Где искать жилье в Греции

Украинцы, которые пересекли границу Греции на автомобильном пункте пропуска Промахонас, могут обратиться в расположенный в этом же пункте офис Министерства миграции и убежища для временного размещения в Центре приема граждан Украины вблизи КПП Промахонас. Там вам предоставят временное жилье.

После размещения необходимо подать заявку на e-mail: ukraine@migration.gr.ua, отметив состав и возраст членов семьи, а также индивидуальные медицинские нужды.

В ответ вам предложат проживание в Центре размещения граждан Украины в населенном пункте Серес (Северная Греция).

В случае прибытия в Грецию через другие пункты пропуска проживание за счет Греческой Республики не предусмотрено. Однако вы все равно можете подать заявку на проживание на сайте миграционного агентства.

Найти жилье самостоятельно вы можете на сайтах по поиску жилья:

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Греции стартует от 7 тыс. грн в месяц. Цена зависит от города, типа дома, площади квартиры и ее расположения.

Как и где искать работу в Греции

После получения статуса временной защиты в Греции вы имеете право официально устроиться на работу. Для этого вам понадобится действительный паспорт и официальная справка о временной защите.

Найти работу в Греции можно:

на официальных и неофициальных греческих сайтах по поиску работы;

в соцсетях, в частности в Facebook;

через проверенные Telegram-каналы:

через поисковик Google, введя запрос Εργασία στην Ελλάδα (работа в Греции).

Полезные ссылки и телефоны

Сайты по поиску работы в Греции:

https://24ru.com/rabota-greece

https://gr.jooble.org/

https://www.poudouleveis.gr/

https://www.uatalents.com/

https://www.xe.gr/jobs/

Сайты по поиску жилья в Греции:

https://www.skalosies.net/

https://remax-domino.gr/results.php

https://www.booking.com/

https://www.grekodom.ua/

https://www.airbnb.com.ua/greece/stays

https://est.ua/greece/nedvizhimost/snjat-kvartiru/

Информация об оформлении вида на жительство — https://www.grekodom.ua/article/oformlenie-vnj

Посольство Украины в Греческой Республике — https://greece.mfa.gov.ua/

Миграционное агентство Греции — https://migration.gov.gr/ukraina_ukr/

Информация о центрах оказания помощи беженцам из Украины — https://migration.gov.gr/

Министерство миграции и убежища Греции: тел. :+30 2131629600, электронная почта: ukraine@migration.gov.gr.

Скорая помощь в экстренных случаях по телефону 166.