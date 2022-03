Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил удар российских войск по мемориалу жертв Холокоста под Харьковом.

Он отметил, что ожидает такой же реакции от власти Израиля.

This Menora in Drobytskyi Yar near Kharkiv never threatened anyone. It commemorates the memory of over 15.000 Jews murdered by Nazis. Damaged by Russian shelling today. Why Russia keeps attacking Holocaust Memorials in Ukraine? I expect Israel to strongly condemn this barbarism. pic.twitter.com/m7AiT4zlBg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022