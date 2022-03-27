Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 31 день войны
Убили Убили
136 детей
Ранили Ранили
>199 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Общество

Это варварство: Кулеба осудил удар войск РФ по мемориалу жертв Холокоста под Харьковом

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Кулеба в ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил удар российских войск по мемориалу жертв Холокоста под Харьковом.

Он отметил, что ожидает такой же реакции от власти Израиля.

– Эта Менора в Дробицком Яру под Харьковом никогда никому не угрожала. Она в честь памяти более 15 000 евреев, убитых нацистами. Сегодня пострадала в результате обстрелов России. Почему Россия продолжает атаковать мемориалы Холокоста в Украине? Я ожидаю, что Израиль решительно осудит это варварство, – написал министр.

Напомним, что мемориальный комплекс Дробицкий Яр получил серьезные повреждения в результате вражеских обстрелов в субботу, 26 марта. Войска РФ, применяя артиллерию, повредили монумент в виде Меноры (семирожковый подсвечник, один из древнейших символов иудаизма).

Следует отметить, что территория вошла в историю как место расстрелов в 1941-1942 годах нацистскими войсками мирных жителей Харькова и Харьковской области, большинство из которых – евреи. В Яру было убито около 20 тыс. человек.

Ранее в этом месяце российские авиаудары нанесли мемориальный центр Холокоста Бабьего Яра в Киеве, где нацисты расстреляли от 70 тыс. до 100 тыс. человек.

Читайте
Как нацисты в 1943: РФ обстреляла гору под Изюмом, разрушен мемориал Второй мировой

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: МИД

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка