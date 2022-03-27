Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил удар российских войск по мемориалу жертв Холокоста под Харьковом.

Он отметил, что ожидает такой же реакции от власти Израиля.

– Эта Менора в Дробицком Яру под Харьковом никогда никому не угрожала. Она в честь памяти более 15 000 евреев, убитых нацистами. Сегодня пострадала в результате обстрелов России. Почему Россия продолжает атаковать мемориалы Холокоста в Украине? Я ожидаю, что Израиль решительно осудит это варварство, – написал министр.

This Menora in Drobytskyi Yar near Kharkiv never threatened anyone. It commemorates the memory of over 15.000 Jews murdered by Nazis. Damaged by Russian shelling today. Why Russia keeps attacking Holocaust Memorials in Ukraine? I expect Israel to strongly condemn this barbarism. pic.twitter.com/m7AiT4zlBg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

Напомним, что мемориальный комплекс Дробицкий Яр получил серьезные повреждения в результате вражеских обстрелов в субботу, 26 марта. Войска РФ, применяя артиллерию, повредили монумент в виде Меноры (семирожковый подсвечник, один из древнейших символов иудаизма).

Следует отметить, что территория вошла в историю как место расстрелов в 1941-1942 годах нацистскими войсками мирных жителей Харькова и Харьковской области, большинство из которых – евреи. В Яру было убито около 20 тыс. человек.

Ранее в этом месяце российские авиаудары нанесли мемориальный центр Холокоста Бабьего Яра в Киеве, где нацисты расстреляли от 70 тыс. до 100 тыс. человек.