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Факты / Украина / Общество

Цены на бензин снизились на 5-10 грн, в Украину привезли тысячи тонн топлива — Шмыгаль

Юля Захарченко редактор ленты
Цены на бензин снизились на 5-10 грн, в Украину привезли тысячи тонн топлива — Шмыгаль

Цены на бензин за несколько недель снизились на 5-10 грн, а топливо снова появилось на многих автозаправочных станциях. В Украину из Европы доставили тысячи тонн горючего.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что несколько недель назад правительство сделало ряд шагов для стабилизации цен на бензин и обеспечения рынка достаточным количеством топлива.

– Уже сейчас можем с уверенностью сказать, что эти решения дали свой результат. Цены снизились на 5-10 гривен, а топливо снова появилось на многих АЗС. Из Европы в Украину уехали тысячи тонн горючего, — подчеркнул он.

Денис Шмыгаль рассказал, что правительство сделало еще один шаг для стабилизации рынка топлива. Принято постановление, регламентирующее, что цена на так называемое “премиальное топливо” не может превышать стоимость обычного более чем на 5%.

По словам премьер-министра Украины, в такой способ власти нивелируют возможность для некоторых автозаправочных станций устанавливать необоснованно высокую стоимость.

Сегодняшняя цена позволяет топливным компаниям получать справедливую маржу, а значит, продолжать работать, убежден Шмыгаль.

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Фото: Офис президента

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