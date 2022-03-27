Всю ночь продолжались обстрелы в Харькове, российско-оккупационные войска наносили удары по городу из оружия дальнего действия около 15 раз. Вооруженные силы Украины удерживают позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

Глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов отметил, что украинские защитники выгнали российских наемников еще из одного населенного пункта — из Гусаровки.

— Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами, в Московский и Слободской район, — отметил он.

Олег Синегубов добавил, что до сих пор продолжаются активные бои в Изюмском направлении.

Утром 27 марта мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в небе Харьковщины уничтожили российский истребитель Су-34 — один из новейших самолетов вражеской армии.

Он призвал граждан Украины держать оборону от вражеского нашествия и выразил уверенность, что Украина победит российскую агрессию.