В Черниговской области украинские воины разбили колонну российских захватчиков и взяли трофеи. Об этом в социальной сети Facebook сообщает оперативное командование Север.

— Силы сопротивления Северщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными Уралами модели Торнадо-У. Эти два грузовика влетели в копеечку МО РФ, потому что сошли с конвейера в 2021 году и имеют незначительный пробег.

Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины, говорится в сообщении.