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Факты / Украина / Общество

Разбили колонну и взяли трофеи: ВСУ захватили два новых бронированных Урала на Черниговщине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
трофеї у війні

В Черниговской области украинские воины разбили колонну российских захватчиков и взяли трофеи. Об этом в социальной сети Facebook сообщает оперативное командование Север.

— Силы сопротивления Северщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными Уралами модели Торнадо-У. Эти два грузовика влетели в копеечку МО РФ, потому что сошли с конвейера в 2021 году и имеют незначительный пробег.

Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины, говорится в сообщении.

Кроме трофейных Торнадо сообщается об уничтожении “еще одной колонны орков”.

— Два Тигра, танк и два грузовика с боекомплектами отправились по уже известному маршруту, открытому украинцами для врагов, — отмечает командование Север.

В командовании добавляют, что и дальше продолжают работать над скорейшей победой Украины в войне с рашистами.

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Источник: Operational Command North

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