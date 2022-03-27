В Черниговской области украинские воины разбили колонну российских захватчиков и взяли трофеи. Об этом в социальной сети Facebook сообщает оперативное командование Север.
— Силы сопротивления Северщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными Уралами модели Торнадо-У. Эти два грузовика влетели в копеечку МО РФ, потому что сошли с конвейера в 2021 году и имеют незначительный пробег.
Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины, говорится в сообщении.
Кроме трофейных Торнадо сообщается об уничтожении “еще одной колонны орков”.
— Два Тигра, танк и два грузовика с боекомплектами отправились по уже известному маршруту, открытому украинцами для врагов, — отмечает командование Север.
В командовании добавляют, что и дальше продолжают работать над скорейшей победой Украины в войне с рашистами.
Источник: Operational Command North