В Сумской области изменили комендантский час. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

— Согласно распоряжению председателя Сумской областной военной администрации теперь находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движения транспортных средств запрещено с 20:00 до 5:00, — говорится в сообщении.

Ранее в Сумской области комендантский час был с 18.00 до 6.00.

Отметим, что во время комендантского часа в городах и населённых пунктах общественный транспорт не работает.

Граждан призывают оставаться дома и выходить на улицу только во время воздушной тревоги, чтобы направиться в ближайшее укрытие.

Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

Источник: Дмитрий Живицкий