В понедельник, 28 марта, в Киеве завершится отопительный сезон как для жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры столицы Украины.

Соответствующее распоряжение о завершении отопительного сезона 2022 приняла Киевская городская военная администрация (КГВА).

– Закончить отопительный период жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры города Киева с 28 марта 2022 года, – говорится в распоряжении.

Так, с завтрашнего дня в городе начнут отключение отопления в жилых домах, школах, больницах, заведениях культуры и спорта.

Отключение систем отопления в больницах, учреждениях культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, в социально-медицинских учреждениях будут производить по письменным заявкам от их руководителей.

В КГВА отметили, что, хотя Киев сейчас живет в условиях военного положения, однако в городе работает вся инфраструктура, а жители столицы получают все коммунальные услуги.

В настоящее время работают круглосуточно аварийные бригады для устранения повреждений сетей (Киевтеплоэнерго и Киевводоканала). В городе курсируют 90 мусоровозов, которые, среди прочего, забирают мусор, который образуется в результате обстрелов РФ. В то же время, более 2,3 тыс. дворников продолжают убирать улицы города.

Следует отметить, что с 28 марта возобновляется дистанционное обучение в школах и высших учебных заведениях Киева. Оно будет проходить в онлайн формате, без объемных домашних заданий и негативных оценок.