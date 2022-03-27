В направлении на город Бровары, что в Киевской области, украинские военные остановили российских захватчиков.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24.00 26 марта. По их данным, враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.

По результатам боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.

Кроме того, враг вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в городе Киев. Также оккупант пытается удержать город Славутич. На въездах в город они установили блокпосты.

— Враг не оставлял попыток блокирования города Чернигов. Продолжал обстрелы жилых кварталов в районах населенных пунктов Чернигов, Ивановка и Нежин, — отметили в Генштабе.

Российские захватчики сосредотачивают свои усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходе к районам населенных пунктов Угледар, Новотроицкое, а также захвате города-героя Мариуполя.