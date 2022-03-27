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Факты / Украина / Общество

Правительство утвердило список товаров в гуманитарной помощи жителям прифронтовых городов

Юля Захарченко редактор ленты
Денис Шмигаль

Правительство добавило 10 санитарно-гигиенических товаров первой необходимости к продуктам, которые государство бесплатно доставляет украинцам, живущим в прифронтовых городах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что соответствующие изменения принял Кабинет министров. По его словам, правительство утвердило перечень товаров первой необходимости, которые должно получать население.

– Государство поддерживает людей, оказавшихся на линии боевых действий. Правительство уже утвердило порядок выдачи и перечень продовольственных товаров первой необходимости, которые доставляют людям. Он включает ключевые социальные продукты – крупы, консервы и другие, – отметил он.

Денис Шмыгаль добавил, что Укрзализныця осуществляет закупку еды и вместе с гуманитарным штабом доставляет в регионы Украины.

По словам премьер-министра Украины, уже работает программа бесплатного обеспечения едой для местных жителей городов и поселков, расположенных в зоне активных боевых действий.

За несколько недель цены на бензин снизились на 5-10 грн, а топливо снова появилось на многих автозаправочных станциях. В Украину из Европы доставили тысячи тонн горючего.

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Фото: Правительственный портал

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