Глазами военкора Сергея Ваганова весь мир смотрел на прифронтовой Мариуполь последних лет – его фотографии попадали в рейтинги лучших снимков в мире.

За 20 дней блокады города он не смог сделать ни одного фото. Но вырвался из этого ада! И сейчас, второй раз потеряв свой дом – первый был в Донецке – добрался до Ужгорода.

Чудо сопровождало их всю дорогу

Сергей Ваганов иначе как чудом не может назвать свое спасение. Ведь ему удалось после 20 дней осады Мариуполя не только выехать в Запорожье, не попав под обстрел врага, но и успешно миновать все блокпосты агрессора. На любом из них его могли задержать, узнай они, кто этот седой мужчина и что он везет.

— То, что случилось со мной, с моими товарищами – это было чудо настоящее, — рассказал Сергей Ваганов. – Мы ехали на свой страх и риск. Это была не эвакуация, не было легального зеленого коридора. Мы бежали на авто, которое, к счастью, не сгорело.

К Сергею заскочил его друг, с которым он договорился об отъезде. На сборы тот дал пять минут. Они с женой сели в машину и поехали по дороге, которая, по их предположению, была свободна.

Но уверенности не было ни в чем.

Однако колонне из восьми легковушек удалось добраться до Бердянска. Его уже занял враг.

— Нас там встретили на двух блокпостах, — вспоминает Ваганов. — Они считали себя защитниками нашими. Успокаивали. Вот видите, как хорошо, город сдался без боя. Он не разрушен, здесь все работает. Они чувствовали себя хозяевами на украинской земле.

Мариупольцы честно признались, что едут в Запорожье и верят в Украину. Оккупантам было невдомек, почему эти люди бегут от их “братского” освобождения. Предупреждали, что дальше идут бои.

Беглецов направили в какой-то пансионат в Бердянске. Сказали, поезжайте туда, вас примут.

Но люди не решились, нашли гостиницу и переночевали в ней. Хозяева знали, что сюда могут приехать беженцы, и подготовились, хотя зимой в курортном городе ничего не работает.

— Там была вода из-под крана, которую мы не видели уже три недели, — сказал бывший военкор. — Там был свет, там была горячая вода. Там была чистая постель. Это было еще одно маленькое чудо на нашем долгом пути. Там была телефонная связь.

Позвонив друзьям-журналистам из Запорожья, Сергей с товарищами проложил маршрут и на следующий день поехал через Токмак и Васильевку на Запорожье.

По пути их останавливали через каждые 500 метров и проверяли паспорта и телефоны. У меня старый кнопочный телефон, они его даже не смотрели, что можно взять с деда с таким старьем.

— А я вез с собой компьютер. Компьютер жены. И, конечно, там были материалы. Я вез накопитель со своим архивом за 25 лет. Там было все. Это и пугало, — признался Сергей. — Но я не мог его там оставить. Я должен был вывезти это все.

Его спасало то, что все эти блокпосты были похожи больше на разрозненные банды, которые не коммуницировали друг с другом. Спасало то, что люди на российских блокпостах были недалекими и ничего не смогли увидеть ни в компьютерах, ни в телефонах.

— Если бы там были ФСБ, которые уже сейчас там есть, им достаточно было в Google забить мою фамилию, и я пропал бы навсегда, — утверждает Ваганов. — И пострадали бы все в моей машине. В этот день случилась масса чудес.

В Токмаке, перед Васильевкой их обыскивали кавказцы, все вытряхнули, комп включали, но ничего не увидели. Действовали формально – просто выполняли приказ осмотреть.

— По дороге мы видели разбитую технику: нашу и их. Танки, гаубицы, — продолжил рассказ Сергей. — Ми проезжали мимо расстрелянных гражданских машин. Я видел куртку окровавленную. Говорю: Смотри — это была чья-то жизнь, чья-то смерть на дроге.

На одном из участков пути дорогу перегородили противотанковыми минами. Была лишь узкая колея слева, по которой с опаской проезжали легковые авто. К основным восьми машинам, вырвавшимся из Мариуполя, присоединялись попутчики. Колонна насчитывала уже 30 автомобилей.

— Мы подъехали к Васильевке. Там был взорван мост, меня вел Паша, водитель с ICTV, он подсказал, как проехать по проселочной дороге, — рассказал Ваганов. – Мы въехали на пригорок и стали. Не знаем, кто здесь, что здесь. И вдруг я увидел нашего воина. И мы так выдохнули. Мы заплакали. Это были уже наши.

Наши также проверяли весь караван, но в Запорожье мариупольцы въезжали счастливыми. Полицейские напоили их чаем, дали маленький пакет с печеньем, соком. И они тут же поехали в Днепр. Переночевали и направились в Винницу. Это уже была Украина, и люди понимали, что спасены.

— Мы решили ехать в Ужгород, потому что у меня тяжелая степень астмы. Я знал, здесь я смогу лечиться. Здесь есть друзья, — радуется Сергей Ваганов. — Сегодня ходили в лес на аутотерапию — гладили деревья. Смотрели в тихое небо, которое не взрывается. Я четыре года работал на войне, и это было тяжело. Но то, что мы пережили за 20 дней блокады… И это бегство, без шансов. Без планов. Без гарантий. Но оставаться там было нельзя.

Сергей просматривает ленту Facebook. Он видит, что пропадают люди, видит, кто погиб. Знакомые патрульные полицейские не могут выйти на связь. Он надеется, что по причине отсутствия связи в городе.

Дежавю по-мариупольски

Теперь Сергей Ваганов в безопасности, но он не может без слез вспоминать, что пришлось пережить за 20 дней в осаде.

— В 14-м году я потерял в Донецке квартиру свою. Переехал в Мариуполь, в мамину квартиру, — вспоминает Сергей. — Мы жили в 25 километрах от войны. Каждый день слышали взрывы. Но мы знали, что там стоит наша армия, наши морпехи. Я их видел в Мариуполе. В декабре, когда они приехали на ротацию, я встречал их на площади. Знакомых обнимал.

Ваганова лишил жилья один и тот же враг, он пенсионер и не знает, как будет жить. Ведь после донецкой трагедии он приходил в себя лет пять.

— Я уверен, что сейчас будет все быстрее, — предположил военкор. — Сейчас все динамично развивается. Я верю, что наша армия выстоит. Мы победим. Я знаю, что помогает весь мир. Я верю в будущее. Единственное, что Мариуполь не подлежит восстановлению. Его надо всем миром отстраивать заново.

Жизнь в аду

В Мариуполе разрушены все коммуникации. Российские войска специально били сначала по насосным станциям и лишили город воды. Потом взорвали электросети. Затем исчез газ. Исчезло все.

Люди пилили на дрова деревья. Но что удивляет, так это то, что ни одна скамейка не пострадала. Люди бережно относились к тому уюту, который сами же создавали в довоенное время.

— Нам помогали соседи. Пускали на костры, — рассказал Ваганов. – Мы жили по расписанию: утром на костер к соседям, набираем в термос полтора литра кипятка. У нас такое лакомство было – кипяток с утра. Потом Ира варила картошку или супчик на костре. У нее в холодильнике был кое-какой запас продуктов.

Но когда отключился свет, мясом Вагановы поделились с соседями, манку и остатки детской смеси Малютка отдали для маленького ребенка. Так вот и жили, поддерживая друг друга. Соседка дала морковку, супруги ей – картошку.

— Понимаете, мы жили в таком состоянии, что не знали, что раньше закончится: лекарство мое, наша вода в ванне (набрал половину в начале оккупации) или еда. Или четвертый вариант – нам в окно влетит российская ракета.

Люди устали бегать от обстрелов: 50 авианалетов в сутки. Дома ходили ходуном, те, что уцелели. Сергей видел, как в соседний дом влетел снаряд и взорвался. Окна в квартире вырвало взрывной волной, пришлось их ставить с помощью молотка, ведь на улице мороз, а отопления нет.

— Мы лежали одетыми, спали под тремя одеялами. Зато на чистом воздухе. Заводы остановились, потом их уничтожили, вот воздух и стал чище.

Сергей Ваганов сожалеет, что за дни оккупации не сделал ни одного снимка, чтобы запечатлеть все варварство российских захватчиков. Он боялся, боялся нанести вред нашим войскам, нашим людям. Ведь любой снимок можно было использовать в интересах врага. Можно было пострадать и от бдительных граждан, которые могли принять его за диверсанта.

Но пресс-служба полиции все фиксировала, и зверства оккупантов в Мариуполе задокументированы.