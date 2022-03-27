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Факты / Украина / Общество

Какие учреждения в Украине и за рубежом могут восстановить утраченные документы

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Документы во время войны можно потерять, их могут украсть, они могут сгореть с имуществом. Возможно ли быстро восстановить документы, и как это можно сделать?

Используйте паспорта в Дії — ID-карту или загранпаспорт. Они обладают такой же юридической силой, что и обычные.

Где принимают:

  • на блокпостах
  • при проверке полицией
  • для пересечения границы Польши и Молдовы

Восстановите и получите утраченные документы в работающих ЦНАПах.

ЦНАПы функционируют в следующих областях:

  • Винницкая
  • Волынская
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Кировоградская
  • Львовская
  • Ровенская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая

Воспользуйтесь паспортными услугами в подразделениях государственной миграционной службы.
Список активных по ссылке: https://cutt.ly/9STmI7r

Из собственного опыта. Я потеряла ID-карту еще до начала военных действий. Обратилась в полицию с заявлением и получила ответ, что могу восстанавливать документ.

А после 24 февраля на территории Киевщины паспорта уже не выдавали. Так что пересекла границу с Польшей с телефоном, где в Дії, где есть ID-карта. Наши пограничники выпустили с ней, а польские впустили. Потом проехала по территории Чехии с Дією, въехала в Австрию: по документу в Дії выдали три билета на поезд без проблем.

В украинском посольстве в Австрии после предъявления документа в Дії выдали свидетельство о том, что я гражданка Украины, которое приравнивается к загранпаспорту и действительно на всей территории Евросоюза.

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Были люди, которым украинские консулы продлили действие просроченных загранпаспортов. Итак, при любых обстоятельствах обращайтесь в посольства и консульства Украины, там вам тоже помогут восстановить документы.

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Фото: Мінцифри

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