Документы во время войны можно потерять, их могут украсть, они могут сгореть с имуществом. Возможно ли быстро восстановить документы, и как это можно сделать?
Используйте паспорта в Дії — ID-карту или загранпаспорт. Они обладают такой же юридической силой, что и обычные.
Где принимают:
- на блокпостах
- при проверке полицией
- для пересечения границы Польши и Молдовы
Восстановите и получите утраченные документы в работающих ЦНАПах.
ЦНАПы функционируют в следующих областях:
- Винницкая
- Волынская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Кировоградская
- Львовская
- Ровенская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Черновицкая
Воспользуйтесь паспортными услугами в подразделениях государственной миграционной службы.
Список активных по ссылке: https://cutt.ly/9STmI7r
Из собственного опыта. Я потеряла ID-карту еще до начала военных действий. Обратилась в полицию с заявлением и получила ответ, что могу восстанавливать документ.
А после 24 февраля на территории Киевщины паспорта уже не выдавали. Так что пересекла границу с Польшей с телефоном, где в Дії, где есть ID-карта. Наши пограничники выпустили с ней, а польские впустили. Потом проехала по территории Чехии с Дією, въехала в Австрию: по документу в Дії выдали три билета на поезд без проблем.
В украинском посольстве в Австрии после предъявления документа в Дії выдали свидетельство о том, что я гражданка Украины, которое приравнивается к загранпаспорту и действительно на всей территории Евросоюза.
Были люди, которым украинские консулы продлили действие просроченных загранпаспортов. Итак, при любых обстоятельствах обращайтесь в посольства и консульства Украины, там вам тоже помогут восстановить документы.