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Факты / Украина / Общество

С мэром Балаклеи нет связи, его заместителя задержали россияне — Синегубов

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
С мэром Балаклеи нет связи, его заместителя задержали россияне — Синегубов

Российские захватчики 26 марта задержали заместителя мэра Балаклеи Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

— Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи, — заявил он.

Также председатель ОГА добавил, что до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.

Он утверждает, что сейчас ведется сотрудничество с Офисом президента и Вице-премьер-министром Ириной Верещук, по освобождению пленных.

— Русские пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население. Но жители громад давно показали, что Харьковщина — это Украина! — отметил Синегубов.

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За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

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Фото: УНИАН

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