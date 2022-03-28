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Факты / Украина / Общество

Документация – важна. В ООН прокомментировали эффективность своей работы во время войны

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Документация – важна. В ООН прокомментировали эффективность своей работы во время войны

В Украине уже больше месяца идет война, и различные международные организации следят за ходом событий, в том числе и ООН. Из-за военных действий страдают не только военные, но и мирные граждане – женщины, дети. На фоне этого у некоторых возникает вопрос касательно эффективности работы различных структур ООН, в частности Управления Верховного комиссара по правам человека.

О работе ВКПЧ во время конфликта в стране рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время пресс-брифинга в Ужгороде 28 марта 2022 года.

– В Украине мы работаем с 2014 года. Мы документируем и отслеживаем нарушения прав человека именно с этого времени. Мы подготовили почти 40 различных докладов. С 24 февраля мы отслеживаем и документируем происходящие события. Мы ежедневно публикуем информацию о случаях жертв среди гражданского населения. Мы готовили разнообразные заявления по этому поводу, — рассказала Матильда Богнер.

По ее словам, эта работа очень важна, несмотря на то, что она не помогает остановить прямые боевые действия.

— Вопрос документирования, фиксации жертв, особенно если это осуществляется беспристрастной организацией, важен. Это позволит в будущем установить правду, а также привлечь виновных людей к ответственности. Даже если это не остановит боевые действия, – добавила она.

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Война в Украине началась 24 февраля 2022 года. За месяц противостояния в стране разрушены мирные города. Боевые действия привели к гибели граждан и массовой эвакуации.

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Фото: Depositphotos

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