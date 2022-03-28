С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Укрзализныця вводит стабильный график курсирования поездов до перехода на летнее время 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно.

28 марта поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию (оно будет действительным до 29 марта 2022 года):

00:40 — №130/129 Ивано-Франковск — Кременчуг

01: 00 — №754 Дарница — Харьков-Пас.

01: 36 — №15/16 Рахов — Харьков-Пас.

02: 30 — №21/22 Трускавец — Харьков-Пас.

03: 42 — №1/2 Харьков — Пас. — Ивано-Франковск

04:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Южн.

05:05 — №138/138 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — №142/141 Львов — Лозовая

07: 05 — №722 Дарница — Харьков-Пас.

08:30 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль

09: 00 — №717 Дарница — Львов

11: 46 — №45/46 Ужгород — Лозовая

13:09 — №142/141 Лозовая — Львов

14: 07 — №749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск

14:07 — №749/750 Киев-Пас — Вена

14:25 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский

15: 02 — №55/56 Киев-Пас — Рахов

17: 09 — №13/14 Киев-Пас — Солотвино

17:42 — №790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17: 42 — №792/791 Киев-Пас — Кременчуг

18: 30 — №81/82 Киев-Пас — Ужгород

19: 06 — №43/44 Киев-Пас — Ивано-Франковск

19: 13 — №67/68 Киев-Пас — Варшава

19:13 — №909/910 Киев-Пас — Хелм

19: 48 — №95/96 Киев-Пас — Рахов

20: 05 — №29/30 Киев-Пас — Ужгород

20:12 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец

20:21 — №57/59 Киев-Пас — Ворохта

20: 21 — №60/58 Киев-Пас — Чоп

21: 07-№38/37 Киев — Пас — Запорожье-1

21: 15 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная

21: 22 — №98/97 Киев-Пас — Ковель

21: 28 — №76/75 Киев-Пас — Кривой Рог-Главный

21: 33 — №149/150 Полтава Юг. — Черновцы

21: 50 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

22:22 — №7/8 Киев-Пас — Черновцы

22: 27 — №45/46 Лозовая — Ужгород

22: 37 — №91/92 Киев — Пас-Львов

22:40 — №130/129 Кременчуг — Ивано-Франковск

22:49 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая

23: 46 — №771/772 Киев — Пас-Хмельницкий

Рейсы по станции Одесса 28 марта 2022 (это расписание действует до 29 марта 2022)

14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов

18:22 — №35/36 Одесса-Главная — Пшемысль

18: 22 — №38/37 Одесса-Главная — Ужгород

20:49 — №136/135 Одесса-Главная — Черновцы

21:31 — №12/11 Одесса-Главная — Львов

21:56 — №53/54 Одесса-Главная — Днепр

21:56 — №563/564 Одесса-Главная — Кривой Рог

22:03 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский

22: 25-№8/7 Одесса — Главная-Харьков-Пас.

22: 32 — №238/237 Одесса — Главная-Ужгород

Рейсы по станции Полтава 28 марта 2022 (расписание действительно до 29 марта 2022)

07: 27-№8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас.

15:21 — №149/150 Полтава Южн. — Черновцы

17: 20 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

23: 42 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

Рейсы по станции Харьков 28 марта 2022 (расписание действительно до 29 марта 2022)

03:46 — №142/141 Лозовая — Львов

07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая

09: 00 — №753 Харьков-Пас. — Львов

11: 30-№229/230 Харьков — Пас. — Ужгород

12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород

15: 09 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

17: 00 — №755 Харьков-Пас. — Львов

19: 27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр

20: 15 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

20:35 — №138/138 Лозовая — Хмельницкий

21: 43 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

22: 10 — №45/46 Ужгород — Лозовая

Рейсы по станции Винница 28 марта 2022 (расписание действительно до 29 марта 2022)

00: 23 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная

02: 33 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий

03:52 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский

04: 32 — №49/50 Трускавец — Киев-Пас

07:53 — №716/715 Пшемысль — Киев-Пассажирский

11:25 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль

17:15 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский

23:14 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец

Рейсы по станции Запорожье 28 марта 2022 (расписание действительно до 29 марта 2022)

12: 20 — №120/119 Запорожье-1 — Львов

14: 45 — №4/3 Запорожье-1 — Львов

16:05 — №86/85 Запорожье-1 — Львов

16: 05 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель

21:38 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский

Рейсы по станции Днепр на 28 марта (регулярные до 29.03):

03:52 — №91/92 Одесса-Главная — Лозовая

04: 45-№38/37 Киев — Пас-Запорожье-1

06: 23 — №795/796 Днепр — Харьков-Пас.

09: 27 — №3/4 Львов — Запорожье-1

10:30 — №901/902 Днепр — Хелм

14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец

16: 34 — №4/3 Запорожье-1 — Львов

17:39 — №86/85 Запорожье-1 — Львов

17: 39 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель

21:37 — №91/92 Краматорск — Одесса-Главная

23:11 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця