Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 28 марта 2022 года. График будет действителен до 29 марта 2022 года, когда Украина должна перейти на летний час.

За всеми в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

03:46 — №142/141 Лозовая — Львов

07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая

09: 00 — №753 Харьков-Пас. — Львов

11: 30-№229/230 Харьков-Пас. — Ужгород

12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород

15: 09 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

17: 00 — №755 Харьков-Пас. — Львов

19: 27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр

20: 15 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

20:35 — №138/138 Лозовая — Хмельницкий

21: 43 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

22: 10 — №45/46 Ужгород — Лозовая

Данные о графике дополнительных эвакуационных рейсов на 28 марта 2022 года пока не обнародованы.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Фото: Укрзализныця