Из освобожденного города Тростянец Сумской области удалось вывести часть раненых. Местная больница заминирована российскими захватчиками и не может их принять. Таких заминированных участков в Тростянце немало.

Пока украинские военные продолжают зачищать улицы города от диверсантов. Люди, хоть до сих пор напуганы, но постепенно начинают выходить из укрытий.

— Грабили Тростенец. Это банда, это не войска. У детей телефоны забирали — это беспредел, — говорит местный житель.

Другой мужчина рассказывает, что мертвые люди до сих пор лежат в домах, ведь возможности раньше их похоронить не было. Он рассказывает, что захватчики тоже заминировали кладбища.

Еще одна местная жительница отмечает, что россияне зомбированы мифами о НАТО и бендеровцах, во что искренне верят.

— Пьют как свиньи самые настоящие. Так может сказать только ди**л: Это не мы бомбим, это НАТО. Россияне одни сказали, что НАТО, другие, что у нас бендеры, – сетует женщина.

26 марта Тростянец освободили от российских оккупационных войск. Это удалось сделать 93 бригаде Холодный Яр с помощью территориальной обороны и местных партизан.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы. Их наши военные используют для освобождения других украинских городов от оккупации.