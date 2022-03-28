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Факты / Украина / Общество

Мертвые до сих пор лежат в домах: жители Тростянца о зверствах россиян

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ЗСУ війна в Україні

Из освобожденного города Тростянец Сумской области удалось вывести часть раненых. Местная больница заминирована российскими захватчиками и не может их принять. Таких заминированных участков в Тростянце немало.

Пока украинские военные продолжают зачищать улицы города от диверсантов. Люди, хоть до сих пор напуганы, но постепенно начинают выходить из укрытий.

— Грабили Тростенец. Это банда, это не войска. У детей телефоны забирали — это беспредел, — говорит местный житель.

Другой мужчина рассказывает, что мертвые люди до сих пор лежат в домах, ведь возможности раньше их похоронить не было. Он рассказывает, что захватчики тоже заминировали кладбища.

Еще одна местная жительница отмечает, что россияне зомбированы мифами о НАТО и бендеровцах, во что искренне верят.

— Пьют как свиньи самые настоящие. Так может сказать только ди**л: Это не мы бомбим, это НАТО. Россияне одни сказали, что НАТО, другие, что у нас бендеры, – сетует женщина.

26 марта Тростянец освободили от российских оккупационных войск. Это удалось сделать 93 бригаде Холодный Яр с помощью территориальной обороны и местных партизан.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы. Их наши военные используют для освобождения других украинских городов от оккупации.

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