О цензуре в РФ, поддержке Украины и предстоящих переговорах — обращение Зеленского

Цензурное ведомство РФ запретило публиковать интервью Владимира Зеленского с российскими журналистами.

Об этом президент Украины рассказал в своем обращении.

— Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью, а мы говорили с ними сегодня днем, российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Так и написали – требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично, — рассказал Зеленский.

Россия уничтожила свободу слова у себя и пытается разрушить наше государство. В РФ боятся публиковать даже короткий разговор с президентом Украины.

Также Зеленский рассказал о своем разговоре с украинскими телевизионщиками. Он провел Zoom-конференцию с украинскими медийщиками, которые создают телемарафон Єдині новини.

В своем обращении Зеленский вспомнил о международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar, который состоялся сегодня в Польше.

— Сегодня же поддержал глобальный марафон ради мира в Украине. Не только телевизионный. Еще в десятках городов по всему миру люди собрались в поддержку нашего государства, в поддержку свободы. Приятно! Поразительное количество людей на площадях Европы, на других континентах. И это чрезвычайно важно. Потому что, когда люди на площади, политики уже не сделают вид, что якобы не слышат. Не слышат нас с вами. Не слышат Украину, — рассказал президент.

Зеленский также рассказал о предстоящих дипломатических разговорах.

— Продолжу обращаться и к парламентам других стран. Неделя планируется очень насыщенной, с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где-то в политических кабинетах или в бюрократических лазейках, — заявил Зеленский.

По словам президента, на неделе планируется работа ради новых санкций против РФ и новый раунд переговоров.

— Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства — обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве, — настоял президент.

Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины 15 военнослужащим Вооруженных Сил Украины, трем из них — посмертно.

А также указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих ВСУ и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны Украины.