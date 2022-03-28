Российские захватчики на юге Украины собирают паспортные данные украинцев, чтобы попытаться провести фейковые референдумы. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в социальной сети Twitter.

— В южных регионах Украины российские кафиры собирают паспортные данные украинских граждан, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных – попытка организации фиктивных “референдумов”, – заявил он.

У південних регіонах російські окупанти збирають паспортні дані громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних «референдумів». Технологія безглузда. виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2022

Подоляк отметил, что избранная россиянами технология бессмысленна, ведь Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде.

На временно захваченных рашистами территориях Херсонской области местные жители регулярно выходят на мирные акции протеста против российских захватчиков.

Против людей российские военные применяют оружие и силу, в результате чего ранены и задержаны. Также российские захватчики похищают жителей области.