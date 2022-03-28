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Факты / Украина / Общество

Российские захватчики на юге Украины за рубли собирают паспортные данные — Подоляк

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк

Российские захватчики на юге Украины собирают паспортные данные украинцев, чтобы попытаться провести фейковые референдумы. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в социальной сети Twitter.

— В южных регионах Украины российские кафиры собирают паспортные данные украинских граждан, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных – попытка организации фиктивных “референдумов”, – заявил он.

Подоляк отметил, что избранная россиянами технология бессмысленна, ведь Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде.

На временно захваченных рашистами территориях Херсонской области местные жители регулярно выходят на мирные акции протеста против российских захватчиков.

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Против людей российские военные применяют оружие и силу, в результате чего ранены и задержаны. Также российские захватчики похищают жителей области.

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