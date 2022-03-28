В Геническе российские захватчики задержали депутата горсовета Алексея Коновалова

В Геническе Херсонской области российские захватчики задержали депутата Генического совета от партии Слуга народа Алексея Коновалова.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в социальных сетях.

— Оккупанты задержали депутата Генического совета от партии Слуга народа Алексея Коновалова, — отметил Соболевский.

По его словам, 28 марта, около 10.00 Алексей Коновалов вместе с женой двигались на авто в направлении с. Геническая Горка — Геническ. На блокпосте захватчиков возле разрушенного моста состоялась проверка документов.

— Военные России имеют при себе списки интересных им лиц. Алексей Коновалов был в списках, поэтому он был задержан и перевезен в Высшее профессиональное училище 17, г. Геническ, — рассказал первый заместитель главы облсовета.

Он уточнил, что связи с депутатом нет. Его жена осталась на месте, захватчики ее не трогали.

Алексей Коновалов является директором КП Коммунсервис в с. Счастливцево. На нем есть ответственность за функционирование нормальной жизнедеятельности общества и решение многих гуманитарных вопросов.

Также в настоящее время есть информация о возможном похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой. Сейчас информация уточняется.

Источник: Юрий Соболевский