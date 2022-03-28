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Факты / Украина / Общество

Укргазбанк предлагает российским военным жизнь за деньги: сдался в плен – получи рубли

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
російські полонені

Укргазбанк с целью помочь стране в борьбе с захватчиками и одновременно избавиться от имеющихся у него российских рублей предлагает военным РФ сдаваться в плен с техникой и получать за это по 100 тыс. рублей наличными.

– Мы готовы отдать все наличные в рублях тем военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием, – написали банкиры из Укргазбанка на своей странице Facebook. – Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть их к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, которую выделяет их государство.

К тому же вместе с деньгами российские солдаты будут иметь шанс спасти свою жизнь. Потому что они его точно лишатся, если будут продолжать воевать против Украины.

Для этого нужно сдаться в плен нашим героическим вооруженным силам и отдать всю технику и оружие.

Поскольку в России уже не работают платежные системы Visa и Mastercard, Укргазбанк гарантирует выплаты только наличными.

– Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, – считают работники банка. — Да не сжигать же их, к тому же это не экологично!

Итак, банк обращается к российским военным: сдавайтесь и сдавайте оружие, потому что это ваш шанс совершить хотя бы единственный достойный поступок в своей никчемной жизни и заработать деньги для семьи “на сахар”!

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Сотрудники Укргазбанка обращаются к коллегам из других банковских учреждений поддержать их инициативу, что будет вкладом в копилку совместной победы над врагом.

Российские захватчики, подробнее о том, как вам правильно сдаться в плен – пошаговая инструкция – читайте здесь.

Источник: Укргазбанк

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Фото: Depositphotos

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