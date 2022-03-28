Жертв военного конфликта в Украине, в частности касательно нарушения прав человека, может быть значительно больше, ведь из-за активных боевых действий и отсутствия доступа ко всем городам не удается контролировать ситуацию в целом.

Об этом во время пресс-брифинга в Ужгороде 28 марта 2022 года рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

— Нам кажется, что те цифры, которые мы предоставляем ежедневно, они преуменьшены. У нас есть очень точная, строгая процедура проверки данных. Мы должны проверять каждый конкретный случай. В некоторых регионах – Мариуполь или Волноваха – у нас нет доступа к людям, чтобы проверить всю эту информацию, — сказала Матильда Богнер.

По ее словам, количество нарушений прав человека растет каждый день, однако организация пытается с этим справиться.

Относительно источников информации, они используют данные из уст самих потерпевших, а также свидетелей нарушений.

Кроме того, они принимают во внимание официальную и публичную информацию, а также общаются с разными комментаторами, экспертами, специалистами, юристами.

Война в Украине продолжается уже больше месяца. Поэтому погибают не только военные, но и обычные украинцы — женщины и дети.