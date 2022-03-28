Испания принимает и помогает гражданам Украины, которым пришлось уезжать из своей страны после полномасштабного вторжения России. Правительство предоставило возможность украинцам находиться в Испании и получить временную защиту.

В стране рассматривают заявления перемещенных людей из Украины и граждан, которые в начале войны находились в Испании и не могут сейчас поехать домой. Обращение рассматривается по упрощенной процедуре.

Статус беженца в Испании

Если граждане Украины хотят получить соответствующий статус в Испании, тогда следует обратиться в центры приема беженцев. По данным Миграционной службы Испании, такие отделения находятся также в аэропортах и ​​портах.

Чтобы получить временное жилье, граждане Украины могут обратиться в Центр получения убежища и статуса беженца. Он расположен по адресу: Пасео-де-Сан-Хуан, 189 (Passeig de Sant Joan).

Беженцы в Испании – преимущества и ограничения

Просители статуса беженца в Испании не могут официально трудоустроиться первые полгода, а государство будет финансово обеспечивать только базовые нужды (воду, еду, лекарства и жилье). Однако это гарантирует вам легальное пребывание на территории страны во время рассмотрения документов и возможность получения социальной помощи.

Независимо от статуса, граждане Украины имеют возможность бесплатно ездить на транспорте на территории Испании, а также из этой страны во Францию ​​поездами Renfe и Renfe-SNCF.

Как подавать документы украинцам

Украинцы должны лично подать заявление в отделение испанской полиции или в специальных пунктах приема, в которые направляют волонтеры после пересечения границы. Следует предоставить любые документы, подтверждающие гражданство Украины или пребывание на территории Испании до начала войны.

В заявлении необходимо указать место, где вы проживаете. Если вам придется переехать в другое жилье, нужно известить об этом Центр получения убежища. Кроме того, в ведомстве должны знать ваш номер телефона и адрес электронной почты.

Заявление необходимо подать человеку, которому уже исполнилось 18 лет, или совершеннолетнему гражданину, заботящемуся о детях. Во время получения документов полиция зафиксирует отпечатки пальцев и выдаст документ с идентификационным номером иностранца для подтверждения предоставления временного убежища.

Этот документ дает украинцам возможность легально находиться на территории Испании и получать социальную помощь.

Запросы на получение временной защиты и статуса беженца в Испании будет рассматривать один орган, однако в первом случае заявления будут рассматриваться быстрее и по упрощенной процедуре. Во время просмотра документов вас могут вызвать на личное интервью, после чего будут решать, есть ли основания для предоставления статуса беженца.

Официально нет сроков рассмотрения заявлений на получение статуса беженцев в Испании, поэтому неизвестно, сколько придется ждать оформления документов.

Возможные выплаты беженцам

Все граждане Украины (прибывшие в страну после начала войны или которые не смогли вернуться домой) могут получить социальную помощь от правительства Испании. Первоначально будут обеспечиваться базовые потребности – вода, еда, необходимые медикаменты, одежда, временное жилье и психологическая помощь.

Сейчас нет официальных данных относительно получения возможных отдельных выплат украинцам, которым пришлось остаться на территории Испании после масштабного вторжения Российской Федерации.

Можно ли работать со статусом беженца

Граждане Украины не могут работать шесть месяцев с момента получения так называемой Белой карты, что подтверждает вашу документальную просьбу о получении статуса беженца. Вы можете официально трудоустроиться через полгода.

Неизвестно, сколько времени продлится рассмотрение вашего заявления. Процесс может затянуться даже на несколько лет, а первые шесть месяцев правительство Испании будет обеспечивать только базовые нужды – предоставлять воду, еду, медикаменты и жилье.

Если вы получили временную защиту в Испании, тогда можно трудоустроиться по контракту или как физическое лицо-предприниматель и получать официальную заработную плату.

Полезные телефоны

На территории Испании открыта круглосуточная горячая линия Учебного центра органов социального обеспечения для граждан Украины по телефону: +34(91)047-44-44.

Телефоны посольства Украины в Испании: +34(91)748-93-60, +34(91)748-93-82, +34(91)748-93-78; дополнительный телефон: +34(91)041-84-16 (работает с 09:00 до 18:00); горячая линия: +34(62)064-13-24.

Генеральное консульство Украины в Барселоне: телефон: +34(93)402-89-56; горячая линия: +34(62)938-29-36.

Бесплатная консультация по международной защите или убежищу по номеру 112 осуществляется на испанском языке.

В Испании гражданам Украины помогают три организации – это ACCEM (уход за беженцами), CEAR (право на временное убежище), Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (гуманитарная помощь).