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Факты / Украина / Общество

Как работают отделения Укрпочты 28 марта 2022 года

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как работают отделения Укрпочты 28 марта 2022 года

График работы Укрпочты во время войны в Украине немного изменился. Отделения работают с 11.00 до 15.00.

Отправить посылку в пределах страны или получить отправку можно из большинства областей Украины.

По состоянию на 28 марта временно не работают отделения в населенных пунктах, где проходят бои (Луганская область, Донецк, Мариуполь, Конотоп, Изюм, Крым, часть Николаевской области).

Доставка только по городу работает в Херсоне, Чернигове, Сумах, большей части Запорожской и части Харьковской областей. В других населенных пунктах можно отправить посылку в пределах области и международной доставки.

Графік Укрпошти

На маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения. Также стала доступна услуга переадресации отправок. Украинцы, вынужденные сменить место жительства, теперь бесплатно могут переадресовать почтовые отправления на ближайшие отделения. Однако переадресация отправлений из неработающих сейчас отделений станет возможной только после урегулирования ситуации и открытия этих отделений.

Чтобы оформить переадресацию, нужно заполнить форму на сайте. В форме нужно указать: номер отправления, ФИО получателя, индекс отделения, куда было адресовано отправление, индекс отделения, куда его нужно доставить.

До окончания боевых действий платить за хранение посылок не нужно. Все отправления Укрпочта принимает только в открытом виде.

Актуальный график работы ближайшего отделения Укрпочты можно проверить на сайте.

Какие еще услуги предоставляет Укрпочта:

Также Укрпочта принимает благотворительные взносы на нужды ВСУ – перевести средства без комиссии можно во всех работающих отделениях.

Реквизиты официального специального счета НБУ: UA84300001000000047330992708

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Какие отделения Новой почты работают - график на 28 марта 2022 года

Фото: Укрпочта

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Источник: Укрпочта

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