С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

29 марта поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

00:40 — 130/129 Ивано-Франковск — Кременчуг*

01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пас.

01:36 – 17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

03:42 21/22 Харьков-Пас. — Трускавец**

04:01 — 149/150 Черновцы — Полтава Юж*

04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.**

05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — 142/141 Львов — Лозовая

07:05 – 722 Дарница – Харьков-Пас.

08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*

09:00 — 717 Дарница – Львов

11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая*

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск**

14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена*

14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский**

15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов**

17:06 — 743 Дарница – Львов

17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*

17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*

18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород**

19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава*

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм*

19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов**

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород**

20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец**

20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта**

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп**

21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*

21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель**

21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*

21:33 — 149/150 Полтава Юж — Черновцы

21:50 – 17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы**

22:27 — 45/46 Лозовая — Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов**

22:40 – 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*

23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий**

23:59 — 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 01.04.22

Рейсы по станции Одесса 29 марта 2022

17:14 – 91/92 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 — №35/36 Одесса-Главная — Пшемысль

22:03 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский

22:25-№8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас.

22:32 — №238/237 Одесса — Главная-Ужгород

Рейсы по станции Полтава 29 марта 2022

07: 27-№8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас.

15:21 — №149/150 Полтава Южн. — Черновцы

17: 20 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

23: 42 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

Рейсы по станции Харьков 29 марта 2022

03:46 — №142/141 Лозовая — Львов

07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая

09: 00 — №753 Харьков-Пас. — Львов

11: 30-№229/230 Харьков — Пас. — Ужгород

12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород

15: 09 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

17: 00 — №755 Харьков-Пас. — Львов

19: 27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр

20: 15 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

20:35 — №138/138 Лозовая — Хмельницкий

21: 43 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

22: 10 — №45/46 Ужгород — Лозовая

Рейсы по станции Винница 29 марта 2022

00: 23 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная

02: 33 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий

03:52 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пасс

04: 32 — №49/50 Трускавец — Киев-Пас

07:53 — №716/715 Пшемысль — Киев-Пассажирский

11:25 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль

17:15 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский

23:14 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец

Рейсы по станции Запорожье 29 марта 2022

12: 20 — №120/119 Запорожье-1 — Львов

14: 45 — №4/3 Запорожье-1 — Львов

16:05 — №86/85 Запорожье-1 — Львов

16: 05 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель

21:38 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский

Рейсы по станции Днепр на 29 марта 2022

03:52 — №91/92 Одесса-Главная — Лозовая

04: 45-№38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

06: 23 — №795/796 Днепр — Харьков-Пас.

09: 27 — №3/4 Львов — Запорожье-1

10:30 — №901/902 Днепр — Хелм

14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец

16: 34 — №4/3 Запорожье-1 — Львов

17:39 — №86/85 Запорожье-1 — Львов

17: 39 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель

21:37 — №91/92 Краматорск — Одесса-Главная

23:11 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пасс

Дополнительные эвакуационные рейсы на 29 марта

Харьков:

11:30 — №229/230 Харьков – Ужгород

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск – Львов.

Другие:

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця