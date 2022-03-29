С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
29 марта поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:
00:40 — 130/129 Ивано-Франковск — Кременчуг*
01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пас.
01:36 – 17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
03:42 21/22 Харьков-Пас. — Трускавец**
04:01 — 149/150 Черновцы — Полтава Юж*
04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.**
05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
05:40 — 142/141 Львов — Лозовая
07:05 – 722 Дарница – Харьков-Пас.
08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*
09:00 — 717 Дарница – Львов
11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая*
13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск**
14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена*
14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский**
15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов**
17:06 — 743 Дарница – Львов
17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*
17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*
18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород**
19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск
19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава*
19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм*
19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов**
20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород**
20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец**
20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта**
20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп**
21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*
21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель**
21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*
21:33 — 149/150 Полтава Юж — Черновцы
21:50 – 17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы**
22:27 — 45/46 Лозовая — Ужгород
22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов**
22:40 – 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий**
23:59 — 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*
* билеты в продаже
** билеты в продаже с 01.04.22
Рейсы по станции Одесса 29 марта 2022
- 17:14 – 91/92 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 — №35/36 Одесса-Главная — Пшемысль
- 22:03 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский
- 22:25-№8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас.
- 22:32 — №238/237 Одесса — Главная-Ужгород
Рейсы по станции Полтава 29 марта 2022
- 07: 27-№8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас.
- 15:21 — №149/150 Полтава Южн. — Черновцы
- 17: 20 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 23: 42 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная
Рейсы по станции Харьков 29 марта 2022
- 03:46 — №142/141 Лозовая — Львов
- 07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 09: 00 — №753 Харьков-Пас. — Львов
- 11: 30-№229/230 Харьков — Пас. — Ужгород
- 12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород
- 15: 09 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 17: 00 — №755 Харьков-Пас. — Львов
- 19: 27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр
- 20: 15 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
- 20:35 — №138/138 Лозовая — Хмельницкий
- 21: 43 — №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная
- 22: 10 — №45/46 Ужгород — Лозовая
Рейсы по станции Винница 29 марта 2022
- 00: 23 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная
- 02: 33 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий
- 03:52 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пасс
- 04: 32 — №49/50 Трускавец — Киев-Пас
- 07:53 — №716/715 Пшемысль — Киев-Пассажирский
- 11:25 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 17:15 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский
- 23:14 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец
Рейсы по станции Запорожье 29 марта 2022
- 12: 20 — №120/119 Запорожье-1 — Львов
- 14: 45 — №4/3 Запорожье-1 — Львов
- 16:05 — №86/85 Запорожье-1 — Львов
- 16: 05 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель
- 21:38 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский
Рейсы по станции Днепр на 29 марта 2022
- 03:52 — №91/92 Одесса-Главная — Лозовая
- 04: 45-№38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 06: 23 — №795/796 Днепр — Харьков-Пас.
- 09: 27 — №3/4 Львов — Запорожье-1
- 10:30 — №901/902 Днепр — Хелм
- 14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец
- 16: 34 — №4/3 Запорожье-1 — Львов
- 17:39 — №86/85 Запорожье-1 — Львов
- 17: 39 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель
- 21:37 — №91/92 Краматорск — Одесса-Главная
- 23:11 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пасс
Дополнительные эвакуационные рейсы на 29 марта
Харьков:
- 11:30 — №229/230 Харьков – Ужгород
Краматорск:
- 13:00 — №274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск – Львов.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця