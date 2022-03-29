В Мариуполе персонал и пациентов городского роддома №2 насильственно вывезли в Россию.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Российские оккупанты вывезли более 70 человек из роддома №2 в Левобережном районе.

Сейчас известно о более 20 тысяч мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию России. У украинцев отбирают их документы и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего мариупольцев расселяют в отдаленные российские города. По какому принципу это происходит – пока остается неизвестно.

— То, что сегодня делают Россия, нарушает все возможные международные права человека. Это можно сравнить с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию РФ. Мы создаем базу депортированных жителей и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко, — подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.