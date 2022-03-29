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Факты / Украина / Общество

Обнародованы имена российских разведчиков, совершающих преступления против Украины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російська техніка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений из Владикавказа, совершающих военные преступления против народа Украины.

Список военных преступников 54 центра подготовки разведывательных подразделений, находящихся в распоряжении разведки.

Личный состав 54 центра подготовки разведывательных подразделений дислоцируется в военной части России №90091.

Она расположена в Республике Северная Осетия – Алания, город Владикавказ.

Среди военных преступников этого подразделения встречаются разные звания. В частности, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты и другие.

В ГУР отмечают, что все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Это уже не первый список военных РФ, обнародованный украинской разведкой. Ранее ГУР обнародовало список военнослужащих РФ первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии РФ.

Ранее также были опубликованы списки: пилотов 559-го бомбардировочного авиаполка РФ; 78-й бригады РФ; 727-го отдельного батальона морской пехотыличного состава Воздушно-космических сил РФ, наносящих авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Источник: Главное управление разведки МО Украины

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Фото: Минобороны

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