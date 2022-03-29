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Факты / Украина / Общество

Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
радиация

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины и захвата Чернобыльской и Запорожской АЭС возникла ядерная угроза, нависшая над Европой и всем миром.

– Из-за террористических действий оккупантов вопрос радиационной безопасности сегодня снова стоит перед миром достаточно остро, – прокомментировал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. – Все мы уже знаем, какими могут быть последствия аварий на объектах атомной энергетики. Конечно, это вызывает беспокойство у украинцев, граждан других стран, любого адекватного человека.

Карта радиационного фона онлайн

В таких условиях существует очень высокий запрос на актуальную информацию о состоянии радиационного фона в Украине, где ведутся ожесточенные боевые действия. Поэтому многие люди каждый день ищут информацию об уровне радиации и радиационном загрязнении по всему миру.

Чтобы общество получало максимум правдивой информации и чтобы население могло своевременно получить защиту, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с ГО SaveDnipro на Saveecobot собрали данные на единственной карте радиационного фона в Украине. На ней отображаются замеры по всем точкам контроля, размещенным по всей стране.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, Укргидрометцентра, органов местной власти и субъектов хозяйствования.

Карта пожаров в Украине онлайн

Собранные на единственной онлайн карте актуальные данные позволят избежать информационного вакуума и дать обществу максимум достоверной информации.

Данные собираются каждый день специалистами автоматически или вручную, даже в наиболее опасных населенных пунктах. Сегодня существует 514 точек замеров по всей стране.

Государственные системы:

  • МОЗ Украины — 263;
  • Укргидрометцентр — 175;
  • ГСЧС — 1;
  • ЭКОТЕСТ – 1;
  • Департамент экологии и природных ресурсов Киевской ОГА — 13.
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Частные системы:

  • Экосити — 51;
  • uRADMonitor — 3;
  • ДТЭК — 6;
  • АО Криворожский железорудный комбинат — 1.

Узнать точный уровень фона в любом украинском городе и вообще в Украине можно с телефона.

Источник: SaveEcoBot

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Фото: Depositphotos

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