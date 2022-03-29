Враг продолжает прибегать к манипуляциям и дискредитации ВСУ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

— Россия продолжает обстреливать оккупированные украинские села, делая вид, что такие обстрелы совершают Вооруженные силы Украины. Цель – манипуляция и дискредитация ВСУ, – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты отгоняют свою технику и производят обстрелы с окрестностей сел.

После таких циничных атак некоторые “освободители” проходят по селу, помогают людям выбраться из-под завалов, рассказывая легенду о том, что наступление было от ВСУ, якобы украинские военные с минометами и пулеметами совершают обстрелы: Это же ваши стреляют.

В ЦПД при СНБО отметили, что украинские военные не обстреливают населенные пункты, где дислоцируются российские военные, без предварительной проверки, что уничтожение техники не нанесет ущерба мирному населению.