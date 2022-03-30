Во вторник, 29 марта, прошло первое открытое заседание Кабмина с момента начала полномасштабной войны России с Украиной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что большинство министров находятся в Киеве, но часть из них в отъезде в разных городах Украины, чтобы иметь возможность координировать работу на местах.

По его словам, правительство за последние недели наработало девять основных направлений того, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы и защищаться в условиях войны.

Армия прежде всего. Речь идет об обеспечении сил обороны всем необходимым – денежными выплатами, оружием, техникой, едой, топливом, развитием военно-промышленного комплекса. Десятки миллиардов перераспределили на армию, это будет продолжаться. Отдельный пункт – оружие из-за границы. Продовольственная безопасность . Сформированы стратегические запасы еды на несколько лет, оказывается помощь аграриям, запущена программа бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах. Новая экономическая политика . Речь идет о сокращении налогов, полной дерегуляции бизнеса, отмене импортного НДС и ввозной пошлины. Ожидается, что это даст мощный эффект и перезапустит экономику. Поддержка и социальные программы помощи. В марте проиндексировали пенсии. За апрель пенсии выплатили авансом в тех регионах, где идут боевые действия. Все соцвыплаты сохранились. Кроме того, идут выплаты по программе єПідтримка (6,5 тыс.). Помощь вынужденным переселенцам. Ти вдома – 450 грн компенсации на комуслуги за каждого переселенца, которого приютили. Также вынужденным переселенцам должны ежемесячно выплачивать по 2 тыс. грн для взрослых и по 3 тыс. грн за каждого ребенка или лицо с инвалидностью. Бизнесу, который возьмет на работу переселенца, заплатят по 6,5 тыс. грн в качестве частичной компенсации зарплаты за этого человека. Энергетический фронт. Украина навсегда отсоединилась от энергосетей России и Беларуси и присоединилась к европейской энергосистеме ENTSO-E. Все виды генерации работают, уголь на складах есть, газа в хранилищах – 9 млрд кубов. Еще Украина сформировала договоренности с европейскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы страна была обеспечена горючим. Логистика военного времени. Укрзализныця стала одной из основных компаний для государства – она ежедневно перевозит тысячи тонн грузов, сотни тысяч человек. Для автотранспорта открыли отдельные логистические маршруты. Будут построены новые склады на западной границе, а также уже в ближайшее время там будут открыты новые пункты пропуска. Мир с Украиной. Восстановление Украины.

Так, премьер-министр выразил надежду, что поддержка партнеров не останется только на словах, и мы увидим, что такое мир, объединенный вокруг Украины.