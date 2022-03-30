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Факты / Украина / Общество

Шмыгаль назвал девять основных направлений жизни Украины во время войны

Анастасия Гевко редактор ленты
Шмыгаль назвал девять основных направлений жизни Украины во время войны

Во вторник, 29 марта, прошло первое открытое заседание Кабмина с момента начала полномасштабной войны России с Украиной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что большинство министров находятся в Киеве, но часть из них в отъезде в разных городах Украины, чтобы иметь возможность координировать работу на местах.

По его словам, правительство за последние недели наработало девять основных направлений того, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы и защищаться в условиях войны.

    1. Армия прежде всего. Речь идет об обеспечении сил обороны всем необходимым – денежными выплатами, оружием, техникой, едой, топливом, развитием военно-промышленного комплекса. Десятки миллиардов перераспределили на армию, это будет продолжаться. Отдельный пункт – оружие из-за границы. 
    2. Продовольственная безопасность. Сформированы стратегические запасы еды на несколько лет, оказывается помощь аграриям, запущена программа бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах.
    3. Новая экономическая политика. Речь идет о сокращении налогов, полной дерегуляции бизнеса, отмене импортного НДС и ввозной пошлины. Ожидается, что это даст мощный эффект и перезапустит экономику.
    4. Поддержка и социальные программы помощи. В марте проиндексировали пенсии. За апрель пенсии выплатили авансом в тех регионах, где идут боевые действия. Все соцвыплаты сохранились. Кроме того, идут выплаты по программе єПідтримка (6,5 тыс.).
    5. Помощь вынужденным переселенцам. Ти вдома – 450 грн компенсации на комуслуги за каждого переселенца, которого приютили. Также вынужденным переселенцам должны ежемесячно выплачивать по 2 тыс. грн для взрослых и по 3 тыс. грн за каждого ребенка или лицо с инвалидностью. Бизнесу, который возьмет на работу переселенца, заплатят по 6,5 тыс. грн в качестве частичной компенсации зарплаты за этого человека.
    6. Энергетический фронт. Украина навсегда отсоединилась от энергосетей России и Беларуси и присоединилась к европейской энергосистеме ENTSO-E. Все виды генерации работают, уголь на складах есть, газа в хранилищах – 9 млрд кубов. Еще Украина сформировала договоренности с европейскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы страна была обеспечена горючим.
    7. Логистика военного времени. Укрзализныця стала одной из основных компаний для государства – она ежедневно перевозит тысячи тонн грузов, сотни тысяч человек. Для автотранспорта открыли отдельные логистические маршруты. Будут построены новые склады на западной границе, а также уже в ближайшее время там будут открыты новые пункты пропуска. 
    8. Мир с Украиной.
    9. Восстановление Украины. 

Так, премьер-министр выразил надежду, что поддержка партнеров не останется только на словах, и мы увидим, что такое мир, объединенный вокруг Украины.

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Фото: Правительственный портал

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