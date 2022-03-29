Укрзализныця возобновила продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 рейсов

Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд на 10 дней вперед для более чем 40 рейсов на территории Украины.

Пассажиры смогут планировать свои передвижения и получить гарантию путешествия при покупке билета.

По данным Укрзализныци, компания сохранит по меньшей мере по одному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где до сих пор необходимо доставить людей с горячих точек в безопасные места.

— 3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города. Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины, — отметили в компании.

Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в частности, международных) уже обнародован на сайте.

Билеты на поезда можно приобрести: