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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця возобновила продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
потяги в Україні

Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд на 10 дней вперед для более чем 40 рейсов на территории Украины.

Пассажиры смогут планировать свои передвижения и получить гарантию путешествия при покупке билета.

По данным Укрзализныци, компания сохранит по меньшей мере по одному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где до сих пор необходимо доставить людей с горячих точек в безопасные места.

— 3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города. Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины, — отметили в компании.

Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в частности, международных) уже обнародован на сайте.

Билеты на поезда можно приобрести:

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Фото: Depositphotos

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