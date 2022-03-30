Вода не положена, ты нацист! Рассказ волонтера, которого 3 дня пытали в плену

В одной из аптек Харькова 26-летний Алексей Семиков покупает лекарства и средства гигиены для Анастасии Осетинской и ее мужа. Женщина объясняет, что муж лежит. Именно поэтому и не уехали из Харькова, как большинство соседей. Уже почти месяц супруги живут в подвале, в квартиру женщина поднимается изредка, взять необходимые вещи, и только в сопровождении Алексея, потому что сама боится.

Ее дом в самом центре Харькова рядом с областной государственной администрацией. И когда 1 марта рашисты устроили самый жертвенный ракетный обстрел в Харькове — здесь в подвале прятались десятки человек. Сейчас почти все разъехались, говорит Анастасия. И Алексей – чуть ли не единственный, кого она может попросить о помощи.

Спасибо ему, что есть здесь живые люди!

— Страшно, ужасно хочется вернуться, а некуда. Подъезд пуст. Спасибо ему, что здесь есть живые люди, иначе мы сидим здесь как кроты, я иногда выхожу только на солнышко посмотреть, что оно есть на белом свете, — говорит Анастасия Осетинская.

В телефоне Алексея два десятка контактов людей, которым за время полномасштабного вторжения успел помочь. До войны работал строителем, поэтому вставляет двери, чинит окна, покупает продукты и медпрепараты старикам, рассказывает Алексей. Но сейчас волонтерит только в пределах Харькова.

Завязали глаза, руки, забрали все документы, личные вещи, деньги и увезли в подвал

— Уже не езжу, доездился, довозился, взяли меня в плен, когда вез лекарства, продукты для пожилых людей. Только заехал в Казачью (Казачья Лопань – село в 5 км от российской границы, – Ред.), они говорят: Ты ездишь, сдаешь позиции наши, и нас потом обстреливают. Завязали глаза, руки связали, забрали все документы, личные вещи, деньги и повезли. После этого я уже не езжу, боюсь, территория очень страшно оккупирована, и людей очень много, мужчин в основном, берут в плен и бьют, при мне туда привезли еще человек 50… именно местных жителей.

Алексей жил в Казачьей Лопани, это поселок на границе с Россией, временно оккупированный российскими войсками. После того, как туда зашла вражеская техника, в магазинах очень быстро исчезли продукты, не хватало лекарств, и Алексей решил помогать односельчанам.

Я с начала войны хотел людям помогать

— Опасно, но у нас очень много пожилых людей, которые без лекарств, погибли мои соседки, бабушки, они умерли, потому что лекарств, наверное, не было. И пришло в голову возить, я с самого начала войны хотел людям помогать.

В супермаркете мне бесплатно хлеб давали, когда говорил, что я из Казачьей Лопани

— Ездил в соседний поселок на ферму за молоком, сначала на велосипеде, ежедневно по 50 л привозил на район. А потом узнал, что можно в город ездить, поскольку у меня бензин закончился, а в Казачьей бензин не продавался с первого дня, взял канистру, поехал на велике в город, купил бензин, заправил машину. Начал на машине больше и лекарств возить, и продуктов, и быстрее значительно. Так ездил неделю где-то, что просили люди, брал списки, деньги давали, что заказывали, то и покупал. В супермаркете мне бесплатно хлеб давали, когда говорил, что я из Казачьей Лопани. И вот так же ехал и все, сказали, что наводчик.

Доездился, Алексей?

— 16-го я скупился, тоже ехал туда, проехал первый блокпост, и уже в Козачьей Лопани меня догнала машина УАЗ, из нее выскочили военные, завязали мне глаза, руки и говорят: Доездился, Алексей? Никто не ездит в город, туда никого не впускают, не выпускают, а ты как-то ездишь. Ты, наверное, наводчик, нас обстреливают из-за тебя. Связали, забрали все мои личные вещи, документы, машину тоже забрали, а я, значит, вез лекарство старику и маленькому мальчику, у него диабет был. И они меня посадили в УАЗ и увезли в неизвестном направлении. И когда выгружали, была чешуя маленькая на глазах, я понял, что нахожусь на вокзале в поселке Казачья Лопань. Они меня бросили в подвал, и на полу со мной лежал человек в военной форме.

Сейчас мы с тобой будем иначе разговаривать!

— Стали меня избивать, задавать вопросы, что там в городе происходит, супермаркеты работают, говорю, люди ходят, аптеки работают, коммунальщики город убирают, мусор вывозят. Они говорят — нет, это неправда, у нас совсем другая информация, и начинают после этих слов меня бить. Били, били. Они менялись сменами по 2-3 часа, пришла другая смена, взял меня какой-то человек, говорит: Сейчас мы будем с тобой по-другому разговаривать!

Ты должен защищать “ЛНР”, “ДНР”

– Привязал к батарее сзади руки, грудь впереди, и начал избивать. Спрашивает: Где ты был 8 лет? Прыгал на Майдане? Я говорю: Нет, не прыгал! Он говорит: Прыгал! И бьет меня метлой, держаком от метлы, и так сильно бьет! И параллельно бьет вот этого за военную форму. Я ему задаю вопрос: А где я должен был быть эти 8 лет? Он говорит: Ты должен был защищать “ЛНР”, “ДНР”, и после этих слов он меня как ударил, что перебил скотч, по руке так нормально ударил, что рука отпала от скотча. Меня обратно привязали, и после этого они от меня отстали и начали избивать человека в военной форме, избивали его до такой степени, что он уже сходил под себя. И говорят: Твой друг уже обоссался, а у тебя даже еще нет признаков. И начинают меня еще сильнее бить, так били, что я даже боль перестал ощущать. Пришла другая смена, а там же человек лежит, под себя сходил, они говорит: Что с этими двумя? Они говорят: Ночью приходил пьяный Джонни, избивал их до полусмерти, мы думали, он их убьет. Потом они тоже нас побили, и я слышу взрыв на улице, и забегают люди.

17 марта 2022 года Казачья Лопань была обстреляна запрещенными международными соглашениями кассетными бомбами, председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко сообщил о шести погибших. По его словам, вражеские войска разбомбили вокзал, аптеки, магазины, другие гражданские объекты, а вот места базирования оккупантов чудом уцелели.

— Все это свидетельствует об умышленной циничной провокации кремлевских оккупантов с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Уверен в том, что казаки – умные думающие люди, не поддающиеся враждебной пропаганде. Вы прекрасно помните, как наш поселок развивался при Украине, и прекрасно видите, что сегодня принес в наши дома “русский мир” — только боль, страдания, ненависть и разруха, — написал Задоренко.

Чтобы убедить местных жителей в том, что поселок обстреливала украинская армия, рашисты устроили террор, вспоминает Алексей.

Стали привозить людей исподтишка, и так человек 15 привезли:

— После обстрела все вышли, остались какие-то начальники и говорят: Я же говорил, нельзя разрешать в центре поселка разговаривать по телефону, это по-любому какие-то наводчики были, идите сейчас и кого видите с телефоном на станции, сразу ведите в подвал, будем с ними общаться. И стали привозить людей по-тихонечку, и так человек 15 привезли. Вывели нас на улицу, еще снег лежал, в такой павильончик, поставили нас на колени, говорят: Становитесь и головой упирайтесь в стену, будем по очереди каждого вызывать. Я лежал, они с этих человек брали, и слышал, как бьют их. Я так лежал 2-3 часа на земле, на коленках. Побили этих людей, до меня очередь не дошла, и завели нас в подвал и бросили на пол, и периодически били нас.

Когда они меня избивали, я прошу, дайте хоть каплю воды, они: Нет, тебе не положено, ты нацист!

— Когда они меня били, я прошу, дайте хоть каплю воды, они: Нет, тебе не положено, ты нацист! Конец второго дня, вечер, ночью не сильно трогали, а утром говорят: Вставай, Алексей, будем с тобой говорить. Держали нас три дня, на третий день нас отпустили, когда отпускали, говорят: Алексей, мы тебя отпускаем, но кое-что мы забрали. Я говорю: А что же? Я вез лекарства мальчику маленькому и для стариков, бензин. Он говорит: Этого я не знаю. Машину мы тебе вернем, а документы мы тебе не вернем. А если надумаешь уехать, мы тебя поймаем и расстреляем, признаем тебя врагом народа, всем скажем, что ты наводчик, что ты сдаешь позиции и гибнут мирные люди. И заставили меня помогать им чистить территорию, лед рубать, пока я не потерял сознание, потому что три дня мне капли воды не давали.

Я там всю жизнь живу, знаю все дорожки, тропинки

Когда Алексею отдали машину, он решил бежать в Харьков.

– Я там всю жизнь живу, знаю все дорожки, тропинки. Выехал из Казачьей Лопани, доехал до Золочева и там уже встретил наших, рассказал им эту историю и до Харькова доехал уже спокойно.

С тех пор Алексей не был в Казачьей Лопани и беспокоится о судьбе людей, оставшихся на временно оккупированной территории, ведь рашисты людей из села не выпускают.