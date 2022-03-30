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Факты / Украина / Общество

Помогала оккупантам: замглавы Бердянской РГА подозревают в госизмене

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
офіс генрокурора

Заместителю главы Бердянской РГА Запорожской области объявили о подозрении в госизмене, содеянной в условиях военного положения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, женщина добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ РФ в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска.

Кроме того, она принимала участие в обеспечении деятельности оккупационной администрации государства-агрессора.

Ей уже сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: УНИАН

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