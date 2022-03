В Мариуполе российские захватчики несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По их данным, от полученных травм женщина скончалась.

In Mariupol ???????? occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son’s hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder — this is what “russian world” stands for.

