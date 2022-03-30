В Мариуполе российские захватчики несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По их данным, от полученных травм женщина скончалась.

— В Мариуполе оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она скончалась от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилования, насилие, убийства – вот что значит “русский мир”, — отметили в Минобороны.

In Mariupol ???????? occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son’s hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder — this is what “russian world” stands for.

#RussianWarCrimes — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022

Более того, российские захватчики в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и едят собак.

Также враги продолжают цинично депортировать украинцев на свою территорию. Уже известно о более 20 тыс. мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию РФ.

У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города России. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными.