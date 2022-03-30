Российские оккупанты используют в Украине запрещенные противопехотные мины ПОМ-3 Медальон. Они производятся только в РФ, враг применил их в Харьковской области

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Случаи использования мин с сейсмическим датчиком цели зафиксированы в Харьковской области. Российские захватчики используют их при дистанционном минировании местности региона, — говорится в сообщении Людмилы Денисовой.

Мина реагирует только на человеческие шаги, она срабатывает, если амплитуда колебания соответствует человеческим шагам. После этого боевая часть мины вылетает на высоту около полутора метров и взрывается.

— Использование мин ПОМ-3 не допускается Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин, поскольку они являются орудием войны неизбирательного действия, — добавляет она.

Во время войны в Украине такие действия солдат РФ — нарушение Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Источник: Людмила Денисова