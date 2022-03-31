Больше суток Инна с маленьким ребенком и родственниками провела в плену русских военных.

В последние недели перед масштабным вторжением РФ женщина ощущала приближение войны. Готовилась к худшему, закупая продукты и воду.

Когда захватчики начали наступление, женщина находилась дома, в Гостомеле. В начале марта военные начали обстреливать их дома.

– Они взломали все квартиры. Вытащили всю еду, все разбросали. Соседи писали, что они воровали даже женское белье. Ограбили наши квартиры, принесли нам несколько сухпайков, взрослые памперсы. Наверное, хотели сохранить человеческое лицо для себя, но это выглядело очень противно, — вспоминает Инна.

По словам женщины, одному из солдат было стыдно за свое поведение, однако большинство оккупантов вели себя очень агрессивно.

Когда семье Инны удалось выбраться, обстрелянными улицами Гостомеля они дошли до частного сектора, где их приютили местные жители.

Вскоре они решили выехать из Гостомеля в Киев зеленым коридором.

– Мы не знали, что будет, 50 на 50. Возможно, выживем. Может, нас расстреляют. Вообще, решили попробовать. Когда мы уже подъехали к своему блокпосту, зашел солдат и сказал: Слава Украине. Все плакали. Так мы оказались в Киеве, – рассказала женщина.

На данный момент Инна проживает на западе Украины. К счастью, все родственники уцелели. А что случилось с некоторыми соседями – пока неизвестно. Некоторые вместе с детьми остались в подвалах, а некоторых оккупанты вывозили в Беларусь.