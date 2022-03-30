Не только RT: Ткаченко анонсировал массовое закрытие телеканалов РФ в ЕС

Украина уже добилась отключения российского пропагандистского канала RT в Европе, на очереди – Первый канал и НТВ. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

– В начале войны введены санкции против RT, и фактически во всех цивилизованных странах телеканал отключен. Наш второй шаг – это отключение целого “букета” российских каналов типа Первого канала и НТВ. Разговоры на этот счет, официальные письма, выступления перед Еврокомиссией, министрами культуры и медиа европейских стран состоялись. Нам даны обещания, что такое произойдет, – рассказал он.

Сейчас же, по его словам, они ищут юридический механизм, как это должно произойти. В то же время, Украина предлагает вместо российских каналов включить в ЕС украинские.

– Также мы запустили две недели назад на базе международной платформы иновещания Украины русскоязычный канал Freedom. Планируется также запустить мощный англоязычный канал. То есть, мы хотели, чтобы в мире в кабельных сетях и на спутнике была представлена ​​правда. Спрос на такую ​​информацию существует, по крайней мере, мы это видим по количеству увеличивающихся зрителей канала Freedom. Надеемся, что в ближайшее время это решение будет принято, – сказал глава Минкульта.

Относительно исключения РФ из ЮНЕСКО – Украина инициировала этот вопрос на уровне министров, затем должно быть обсуждение в штаб-квартире Организации, и только после этого оно выносится на рассмотрение ее членов, поэтому быстро это сделать не получится, объяснил Ткаченко.