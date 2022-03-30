Российские захватчики деградируют с каждым днем ​​войны. В очередных перехваченных разговорах рашистов, обнародованных пресс-службой СБУ, они рассказывают, что насилуют несовершеннолетних и едят собак.

Один из российских военных преступников развлекает свою жену, рассказывая, что “три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девушку”. И, как известно из разговора, отмечают в СБУ, его жену это очень развеселило.

Другой рассказывает отцу о том, как они убили и съели собаку породы алабай. И на удивление отца:

— Вы что собак едите? Вам что есть нечего?

Сын спокойно отвечает, что сухпайки есть, но им хочется мяса, а “… кур с гусями уже пох****или”. Это вызывает отвращение даже у отца захватчика: “Бл***, армия наша. Вообще охре****”.

Так выглядит армия, которой вместо четких военных задач ставят бессмысленные цели типа “денацификация”, — отмечают в СБУ. Абсурдные цели, фейковая мощь и деморализованный личный состав.