Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Общество

Сухпайки есть, но мяса хочется: захватчики едят собак и насилуют подростков

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
армія росії

Российские захватчики деградируют с каждым днем ​​войны. В очередных перехваченных разговорах рашистов, обнародованных пресс-службой СБУ, они рассказывают, что насилуют несовершеннолетних и едят собак.

Один из российских военных преступников развлекает свою жену, рассказывая, что “три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девушку”. И, как известно из разговора, отмечают в СБУ, его жену это очень развеселило.

Другой рассказывает отцу о том, как они убили и съели собаку породы алабай. И на удивление отца:

— Вы что собак едите? Вам что есть нечего?

Сын спокойно отвечает, что сухпайки есть, но им хочется мяса, а “… кур с гусями уже пох****или”. Это вызывает отвращение даже у отца захватчика: “Бл***, армия наша. Вообще охре****”.

Так выглядит армия, которой вместо четких военных задач ставят бессмысленные цели типа “денацификация”, — отмечают в СБУ. Абсурдные цели, фейковая мощь и деморализованный личный состав.

Читайте
Дату в ЗАГСе пока не бронируй: СБУ перехватила разговор российского захватчика

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка