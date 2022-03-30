Достойное противостояние и успехи на суше украинских защитников раздражают дерзкие российские войска. Захватчики продолжают психологически давить на мирных жителей, обстреливать жилые дома и наносить авиаудары на всей территории Украины.

Офицер Оперативного командования Юг Владислав Назаров рассказал, что системы противовоздушной обороны в Одесской области выполняют задачи, обеспечивают защиту украинцев и уничтожают беспилотных “разведчиков”.

— Противостояние защитников южных рубежей дерзким оккупантам и их успехи на суше откровенно раздражают врагов. Они продолжают психологическое давление на гражданское население, совершая обстрелы и нанося удары с воздуха не только в южных регионах, но и по всей территории Украины, — отметил он.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и другие составляющие сил обороны на юге Украины делают все, чтобы не допустить высадку вражеского морского десанта.

– Верьте в тех, кто Вас защищает, а мы обеспечим, чтобы обстановка в городе и области оставалась стабильной и контролируемой, – заверил полковник ВСУ.

Назаров призвал украинцев соблюдать порядок действий после услышанного сигнала тревоги, не выкладывать в интернет фотографии и видео, которые могут помочь вражеской армии.