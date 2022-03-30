Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Общество

Системы ПВО обеспечивают защиту и уничтожают беспилотных “разведчиков”: ситуация в Одесской области

Юля Захарченко редактор ленты
Системы ПВО обеспечивают защиту и уничтожают беспилотных “разведчиков”: ситуация в Одесской области

Достойное противостояние и успехи на суше украинских защитников раздражают дерзкие российские войска. Захватчики продолжают психологически давить на мирных жителей, обстреливать жилые дома и наносить авиаудары на всей территории Украины.

Офицер Оперативного командования Юг Владислав Назаров рассказал, что системы противовоздушной обороны в Одесской области выполняют задачи, обеспечивают защиту украинцев и уничтожают беспилотных “разведчиков”.

— Противостояние защитников южных рубежей дерзким оккупантам и их успехи на суше откровенно раздражают врагов. Они продолжают психологическое давление на гражданское население, совершая обстрелы и нанося удары с воздуха не только в южных регионах, но и по всей территории Украины, — отметил он.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и другие составляющие сил обороны на юге Украины делают все, чтобы не допустить высадку вражеского морского десанта.

– Верьте в тех, кто Вас защищает, а мы обеспечим, чтобы обстановка в городе и области оставалась стабильной и контролируемой, – заверил полковник ВСУ.

Назаров призвал украинцев соблюдать порядок действий после услышанного сигнала тревоги, не выкладывать в интернет фотографии и видео, которые могут помочь вражеской армии.

Читайте
Русской армии не удается окружить Киев, а "вывод войск" может быть обманом – Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка