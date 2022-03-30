Укроборонпром отстранил гендиректора Антонова из-за служебного расследования

Укроборонпром отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора государственного предприятия Антонов, входящего в состав концерна.

– Основанием для устранения стало служебное расследование, в частности, проверка отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации, – сообщили в Укроборонпроме.

В государственном концерне подчеркнули, что Укроборонпром всеми способами способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений.

Однако в сообщении не уточняется, о каких именно обнародованных фактах идет речь.

Самолет Ан-225 Мрія

Ранее экс-капитан уничтоженного в Гостомеле Ан-225 Мрія Дмитрий Антонов заявил, что самолет могли спасти. По словам работника предприятия, руководство Антонова не приняло решение о передислокации авиатранспорта за границу.

В компании заявили, что Ан-225 тогда проходил необходимое регламентное техническое обслуживание и находился в состоянии неполного комплекта авиационных двигателей.