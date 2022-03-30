Вывод российских военных из территорий ЧАЭС и ЗАЭС следует рассматривать на разных уровнях.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с сотрудниками Южно-Украинской АЭС.

— Этот вопрос следует рассматривать на разных уровнях. Мы, конечно, надеемся, что момент прекращения огня уже близок, и переговоры, которые проходят между Украиной и Россией, будут способствовать миру, – сказал Гросси.

Он добавил, что ситуация с захватом АЭС критична и нетипична. Гросси также выразил надежду, что журналисты продолжат освещать новости о ситуации в Украине.

— Я надеюсь, что репортажи и многочисленные вопросы журналистов со всего мира буду держать внимание вокруг Украины и никто не забудет о том, что здесь происходит, — заявил глава МАГАТЭ.

По словам Рафаэля Гросси, он обсуждал с украинскими чиновниками поддержку и помощь Украине.