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Факты / Украина / Общество

Следует рассматривать на разных уровнях: руководитель МАГАТЭ о выводе оккупантов РФ из ЧАЭС и ЗАЭС

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Рафаель Гроссі

Вывод российских военных из территорий ЧАЭС и ЗАЭС следует рассматривать на разных уровнях.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с сотрудниками Южно-Украинской АЭС.

— Этот вопрос следует рассматривать на разных уровнях. Мы, конечно, надеемся, что момент прекращения огня уже близок, и переговоры, которые проходят между Украиной и Россией, будут способствовать миру, – сказал Гросси.

Он добавил, что ситуация с захватом АЭС критична и нетипична. Гросси также выразил надежду, что журналисты продолжат освещать новости о ситуации в Украине.

— Я надеюсь, что репортажи и многочисленные вопросы журналистов со всего мира буду держать внимание вокруг Украины и никто не забудет о том, что здесь происходит, — заявил глава МАГАТЭ.

По словам Рафаэля Гросси, он обсуждал с украинскими чиновниками поддержку и помощь Украине.

— Вы должны знать, что представители многих стран обратились к нам с предложениями оказать поддержку через нашу организацию, – добавил Гросси.

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Фото: Getty Images

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