Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Общество

С начала войны России против Украины погибло более 1 100 мирных жителей — ООН

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
українці

С начала полномасштабной войны России против Украины погибло 1 179 мирных граждан. Еще 1 860 человек было ранено.

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций. По их данным, среди погибших 236 мужчин, 172 женщины и 104 ребенка.

В то же время еще 667 погибших взрослых установить не удалось. 62 человека из этого количества погибли на территории, которая временно оккупирована российскими захватчиками на Донбассе.

В ООН подчеркнули, что реальное количество погибших гораздо больше, поскольку информация с практически полностью уничтоженных городов, таких как Мариуполь или Волноваха, задерживается и ее трудно увидеть.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что уже насчитали 3 236 преступлений агрессии и военных преступлений со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину с 24 февраля до 29 марта.

Они отметили, что за это время погибли 114 детей, а ранены еще 220.

Читайте
ООН инициирует гуманитарное перемирие между Украиной и Россией

Источник: ООН, Офис Генпрокурора

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка