С начала полномасштабной войны России против Украины погибло 1 179 мирных граждан. Еще 1 860 человек было ранено.

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций. По их данным, среди погибших 236 мужчин, 172 женщины и 104 ребенка.

В то же время еще 667 погибших взрослых установить не удалось. 62 человека из этого количества погибли на территории, которая временно оккупирована российскими захватчиками на Донбассе.

В ООН подчеркнули, что реальное количество погибших гораздо больше, поскольку информация с практически полностью уничтоженных городов, таких как Мариуполь или Волноваха, задерживается и ее трудно увидеть.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что уже насчитали 3 236 преступлений агрессии и военных преступлений со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину с 24 февраля до 29 марта.

Они отметили, что за это время погибли 114 детей, а ранены еще 220.

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Источник: ООН, Офис Генпрокурора