Пленные студенты из “ДНР” уверяют, что они думали, что их отправят в Россию на обучение на “курс молодого бойца”. Об этом они рассказали во время пресс-конференции в Украинском медиацентре.

— Нам ничего не говорили, мой взвод сформировался уже на территории Украины. До этого я не был распределен, – рассказал один из пленных студентов, которых отправили со стороны России на войну в Украине.

19-летний Владислав Васильченко, который учится в Донецком техническом университете, сообщил, что их посадили в поезд, и только там показали, как собирать оружие.

— Большинство оружия было ржавым. Один из ребят вытащил пружину из ствольного короба, она была настолько ржавая, что распалась. Такое оружие выдали. Мы ехали в поезде два дня. В конце концов, привезли нас в спортивный центр. Мы там пробыли от силы один день. На следующий день подъем, и говорят: Мы вас отвозим. Пригнали машину. Никто не говорил, куда нас везут, на сколько времени. После приезда в село Веселое в Харьковской области мы понимаем, где мы находимся. Это нас шокировало, — признался он.

Еще один 19-летний студент Академии управления Юрий Сикач отметил, что ремни были с советскими флагами, каски – Второй мировой войны.

— Когда мы садились в поезд, у кого-то она была плохо закреплена, она упала с метровой высоты и раскололась пополам. От чего она может защитить и зачем выдавать такой списанный хлам?

Сикач добавил, что их задачей было при нападении давать сигнальные ракеты.

Пленные также рассказали, что никакой медкомиссии перед отправкой они не проходили.