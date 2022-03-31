С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

31 марта поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

00:40 — №130/129 Ивано-Франковск — Кременчуг*

01:00 – №754 Дарница – Харьков-Пас.

01:36 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс.

02:30 – №21/22 Трускавец – Харьков-Пасс.**

03:42 — №1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск**

04:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж*

05:05 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — №142/141 Львов — Лозовая

07:05 – №722 Дарница – Харьков-Пас.

08:30 — №715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*

09:00 — №717 Дарница – Львов

11:46 — №45/46 Ужгород — Лозовая*

13:09 – №142/141 Лозовая – Львов

14:07 – №749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск**

14:07 — №749/750 Киев-Пас — Вена*

14:25 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский**

15:02 — №55/56 Киев-Пасс — Рахов**

17:06 — №743 Дарница – Львов

17:09 — №13/14 Киев-Пасс — Солотвино

17:42 — №790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*

17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*

18:30 – №81/82 Киев-Пасс – Ужгород**

19:06 – №43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – №67/68 Киев-Пас – Варшава*

19:13 – №909/910 Киев-Пасс – Хелм*

19:48 – №95/96 Киев-Пасс – Рахов**

20:05 – №29/30 Киев-Пасс – Ужгород**

20:12 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец**

20:21 – №57/59 Киев-Пасс – Ворохта**

20:21 – №60/58 Киев-Пасс – Чоп**

21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

21:15 – №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*

21:22 – №98/97 Киев-Пасс – Ковель**

21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*

21:33 — №149/150 Полтава Юж — Черновцы

21:50 – №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

22:22 – №7/8 Киев-Пасс – Черновцы**

22:27 — №45/46 Лозовая — Ужгород

22:37 – №91/92 Киев-Пас – Львов**

22:40 – №130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лозовая*

23:46 – №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий**

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 01.04.22

Рейсы по станции Одесса 31 марта 2022

14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов**

18:13 — №77/78 Одесса-Главная — Ковель

18:22 — №35/36 Одесса-Главная — Пшемысль*

18:22 — №38/37 Одесса-Главная — Ужгород**

20:49 — №136/135 Одесса-Главная — Черновцы

21:31 — №12/11 Одесса-Главная — Львов**

21:56 — 353/54 Одесса-Главная — Днепр*

21:56 — №563/564 Одесса-Главная — Кривой Рог*

22: 03 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*

22:25 — №8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*

22:32 — №238/237 Одесса-Главная — Ужгород

Рейсы по станции Полтава 31 марта 2022

06: 03 — №15/16 Рахов — Харьков-Пас.

07:27 — №8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*

15:21 — №149/150 Полтава Южн — Черновцы

17:20 — №15/16 Харьков-Пасс. — Рахов

23: 42- №8/7 Харьков — Пас. — Одесса-Главная*

Рейсы по станции Харьков 31 марта 2022

03:46 — №142/141 Лозовая — Львов

07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*

09: 00 — №753 Харьков-Пас. — Львов

11: 30 — №209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск

12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород

15:09 — №15/16 Харьков-Пасс. — Рахов

17:00 — №755 Харьков-Пасс. — Львов

19:27 — №795/796 Харьков-Пасс. — Днепр*

20:15 — №21/22 Харьков-Пасс. — Трускавец**

20:35 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий

21: 43- №8/7 Харьков — Пас. — Одесса-Главная*

22:10 — №45/46 Ужгород — Лозовая*

Рейсы по станции Винница 31 марта 2022

03: 52 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*

04: 32 — №49/50 Трускавец — Киев-Пас*

07:53 — №716/715 Пшемысль — Киев-Пас*

08:30 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль*

14:25 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский**

20:12 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец**

21:15 — №105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная*

23: 46 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий**

Рейсы по станции Запорожье 31 марта 2022

12:20 — №120/119 Запорожье-1 — Львов

14: 45 — №4/3 Запорожье-1 — Львов**

16:05 — №86/85 Запорожье-1 — Львов**

16:05 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель**

21:38 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пас*

Рейсы по станции Днепр на 31 марта 2022

03:52 — №91/92 Одесса-Главная — Лозовая*

04:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

05:37 – №85/86 Львов – Запорожье-1**

05:37 – №87/88 Ковель – Запорожье-1**

06:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*

09:27 – №3/4 Львов – Запорожье-1*

10:30 – №901/902 Днепр – Хелм*

14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец**

16:34 – №4/3 Запорожье-1 – Львов**

17:39 – №86/85 Запорожье-1 – Львов**

17:39 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель**

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп

21:37 — №91/92 Краматорск — Одесса-Главная*

23:11 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 01.04.22

Дополнительные эвакуационные рейсы на 31 марта

Краматорск:

13:00 — №282/281 Краматорск — Львов;

16:00 — №284/283 Краматорск — Львов.

Другие:

14:00 — №5501 Новозолотаревка — Лозовая

16:10 — №7931 Покровск — Днепр

23:30 — №234/233 Чоп — Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця